Des stars du ballon rond à Bayonne pour la bonne cause

L'ancien international français Christian Sarramagna a annoncé sur France Bleu Pays Basque l'organisation en juin prochain, avec le rugbyman Dimitri Yachvili, de 3 jours d’événements sur la côte basque avec les Verts de 1976 et d'anciens Bleus, notamment de 1998, au profit de l'association Kourir.

A 65 ans, Christian Sarramagna est certes retraité des bords de terrains, après plus de 50 années en tant que joueur (Bayonne, Saint-Etienne, Montpellier...) puis entraîneur (notamment Saint Etienne, Martigues ou la sélection du Mali), mais il ne s'est pas pour autant retiré des affaires du football. Alors qu'il reprend du service au sein de l'Aviron Bayonnais, son club formateur et de "coeur", en tant que dirigeant, il se lance aussi dans l'organisation d'un grand évènement autour du ballon rond, inédit à Bayonne, au profit d'une cause qui le touche personnellement.

L'association d'un footballeur bayonnais et d'un rugbyman Biarrot au profit d'enfants malades

La petite fille de l'ancien ailier de l'équipe de France (4 sélections entre 1973 et 1976), et la fille de Dimitri Yachvili - demi-de-mêlée du XV de France (61 sélections de 2002 à 2012) et du Biarritz Olympique - qui coorganise l'évènement, sont atteintes d'arthrite juvénile. Cette maladie génétique dégénérative, peu médiatisée, est douloureuse et peut-être invalidante, entraînant de grosses difficultés au quotidien pour les familles.

J'espère que les gens répondront présents parce que c'est une maladie qui n'est pas connue, n'est pas reconnue, et qui manque de moyens - Christian Sarramagna

Les deux ex-Bleus basques ont donc décidé de mettre en commun leurs carnets d'adresse pour monter un grand événement au profit de l'association Kourir, qui informe et soutien les familles de ces enfants malades.

Les Verts de 76 et des Champions du Monde 98 à Jean-Dauger

L'équipe des Verts de Saint-Etienne de 1976 © Maxppp -

Pendant 3 jours, des anciens internationaux, dont plusieurs champions du monde de football en 1998*, et des membres de la formidable épopée des Verts de Saint-Etienne en 1976 - finalistes de la Coupe d'Europe des clubs champions perdue à Glasgow conte le Bayern Munich (1-0) après avoir touché deux fois les "poteaux carrés" de l'Hampden Park - vont se retrouver pour un match de charité au stade Jean-Dauger de Bayonne et un tournoi de Golf sur le parcours de Bassussary.

A 5 mois de l'événement les noms des participants n'ont pas encore été dévoilés. Il pourrait de nouveau rassembler les nombreux amoureux du ballon rond au pays basque, comme pour la venue de l'équipe de France en stage à Biarritz en mai 2016 (10.000 spectateurs lors de chacun des deux entraînements ouverts au public) avant l'Euro, ou encore le 32e de finale de Coupe de France entre la Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) et Rennes (L1) ce dimanche à Aguiléra.

*Les champions du monde 1998, du sélectionneur Aimé Jacquet : Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Marcel Desailly, Franck Leboeuf, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry, Thierry Henry, David Trezeguet, Christian Karembeu, Patrick Vieira, Robert Pirès, Stéphane Guivarc'h, Bernard Diomède, Bernard Lama, Lionel Charbonnier, Vincent Candela, Alain Boghossian

** Parmi cette équipe de Saint-Etienne de 1976, finaliste de la entraînée par Robert Herbin on retrouvait aux côtés de Christian Sarramagna : Yvan Curkovic, Gérard Janvion, Jacques Santini, Gérard Farison, Oswaldo Piazza, Christian Lopez, Dominique Bathenay, Patrick Revelli, Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli et Dominique Rocheteau