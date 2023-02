Des Strasbourgeois impuissants et tendus face à Lille : "comme après chaque match, il y a de la frustration"

L'accalmie aura été, une nouvelle fois, de courte durée. Après la victoire contre Montpellier à la Meinau, le Racing subit un nouveau revers. Une défaite, 2-0, face à des Lillois très en forme, avec un match marqué par une inefficacité offensive des Strasbourgeois, mais des arrêts décisifs de Matz Sels qui ont permis d'éviter une déconvenue encore plus importante.

Les joueurs du Racing ont semblé de plus en plus nerveux, tendus, à l'image d'une altercation en fin de match entre le capitaine, Dimitri Liénard, et le jeune milieu de terrain Nordine Kandil : "C'est redescendu vite, tempère Sanjin Prcic. Comme après chaque match, il y a de la frustration. On sait qu'on aurait pu faire mieux."

Dimitri Liénard, justement, abonde dans ce sens : "c'est malheureux, parce que ce qu'on a proposé sur le terrain, ce n'est pas cohérent avec ce que l'on voulait faire. Lille est une très belle équipe et on ne boxe pas dans la même catégorie, mais c'est dommage, parce qu'on ne peut pas se contenter de ce que l'on fait."