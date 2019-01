Des supporters de l'OGC Nice mettent la pression sur les actionnaires du club

Nice, France

C'est un coup de pression ! Juste avant la conférence de presse de Patrick Vieira, à deux jours du match contre Nîmes (ce samedi, 20h), quatre membres de la Populaire Sud se sont "invités" face aux journalistes. Ils se sont faits les porte-paroles du principal groupe de supporters de l'OGC Nice. "Nos inquiétude sont basées sur le futur, expliquent la Pop' dans un communiqué. La direction du club nous a lâché et nous n'avons plus d'interlocuteur. Bien qu'au courant des raisons de leur départ, le coach et nous nous retrouvons abandonnés !"

Les fans des Aiglons interpellent directement les actionnaires majoritaires, toujours très discret depuis l'annonce du départ du président Rivère et de son directeur général Julien Fournier en raison de divergence. "L'effectif a besoin d'être étoffé, poursuivent les supporters. Il nous faut impérativement des joueurs à l'image de l'ambition de ce club. C'est pour cela que nous attendons une réaction rapide et appropriée des actionnaires, quels qu'ils soient."

"Le classement n'est certes pas critique mais nous ne laisserons pas les actionnaires profiter de ce club sans continuer à le faire grandir !"

La Populaire Sud a aussi apporté son soutien "au coach Vieira et à son équipe". Les ultras niçois attendent des actionnaires qu'ils se manifestent rapidement, et envisage de passer "à l'action" s'ils ne sont pas entendus.