Des supporters de l'OM appellent au boycott du match contre Strasbourg

Marseille, France

Sa dernière semaine de l'année, l'OM va la jouer sur fond de crise. Marseille joue 2 fois avant la trêve de Noël : mercredi en Coupe de la Ligue contre Strasbourg puis samedi en championnat (Ligue 1) à Angers. Et Rudi Garcia et ses joueurs sont attendus au tournant dans ce sprint final ; ils restent sur une série de 7 défaites en 10 matchs toutes compétitions confondues, et doivent en plus faire face à une fronde d'une partie des groupes de supporters. Mais ce n'est pas la crise de résultats, justement, qui anime ces différents groupes de supporters, ou en tout cas qui les pousse à appeler au boycott de OM / Strasbourg.

"Les fumigènes font partie de la culture ultra. Il y a déjà de nombreux huis-clos imposés par les instances dirigeantes du foot français. On demande à l'OM d'être plutôt solidaire vis-à-vis de ses supporters (..) c'est un club très populaire, dans lequel le mouvement ultra a fait partie intégrante de la montée en puissance de ce club et de sa notoriété actuelle ; et donc il ne doit pas se tromper de combat et jouer plutôt l'union sacrée que de les sanctionner encore une fois" Un membre historique de la Vieille Garde, groupe fondateur du CU84

Le club veut faire payer aux Ultras une amende pour fumigènes

Dès l'avant-saison, le club a prévenu ses supporters : tolérance zéro pour l'utilisation de fumigènes, qui sont d'ailleurs totalement interdits. Mais comme lors du déplacement à Nîmes en plein été, le CU84, fidèle à son ADN, n'a pas pu s'empêcher d'enflammer plusieurs dizaines de torches lors du match contre le PSG (défaite 2-0). La LFP (Ligue de football professionnel) a sanctionné l'OM d'une amende, et le bas du Virage Sud de 2 matchs à huis clos. L'OM, à son tour, se retourne contre les Ultras et majore le prix des places dans leur zone de 10 euros par rapport au tarif appliqué aux autres groupes (5 euros) pour la rencontre de Coupe de la Ligue face à Strasbourg.

"Ce que devrait surtout faire la direction du club, c'est concentrer tous ses efforts à rendre à nouveau l'équipe compétitive, passionnelle (..) Le bien de l'OM c'est une équipe compétitive plutôt que de s'occuper de diviser ou de sanctionner les supporters. Une menace d'augmenter les abonnements la saison prochaine, pour faire payer les fumigènes ? J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce type de situation punitive, un peu à la façon d'un maître d'école qui punit ses élèves. Je pense surtout que Jacques-Henri Eyraud aura la sagesse que ce n'est pas son intérêt, et que ce n'est pas l'intérêt du club, de jouer contre ses supporters"Un membre historique de la Vieille Garde, groupe fondateur du CU84

Quant aux Fanatics, eux aussi appellent au boycott, mais pour d'autres raisons.

"« Nous refusons de cautionner cette compétition sans histoire, instaurée par une ligue gangrenée qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues du club et de ses supporters depuis des années » Communiqué des Fanatics