Des tensions entre le FC Lorient et son entraineur, Régis Le Bris

Régis Le Bris veut partir. Mais le FC Lorient ne l'entend pas de cette oreille. Le club a communiqué ce jeudi soir sur les tensions qui existent avec son entraineur, un an à peine après son arrivée à la tête de l'équipe première et alors que son contrat court jusqu'en 2027. "Après consultation du Conseil d’Administration, des forces vives du club et des partenaires, le FC Lorient a pris la décision de ne pas le libérer de son contrat", écrit la direction. "Régis Le Bris m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible", précise Loïc Fery, le président du club

ⓘ Publicité

"Je comprends qu’il soit sollicité mais il est sous contrat. Ma responsabilité est de préserver les intérêts du FC Lorient. Toute l’institution FCL et moi-même comptons sur lui. Nous n’avons pas contacté d’autres entraîneurs. Nous ne sommes pas ouverts à discuter d’un transfert le concernant. Nous sommes ambitieux et nous nous donnons les moyens de viser encore mieux la saison prochaine », explique le président. Le coach des Merlus serait - sous-entend le club - dans le viseur de Nice. De quoi agacer son club actuel qui en a profité pour remettre les choses au clair. "Le club envisage de saisir la LFP et la FIFA pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club", précise le communiqué.