Deux Azuréennes sont sélectionnées pour la Coupe du monde féminine de football

Corinne Diacre a confirmé sa liste des 23 Bleues sélectionnées pour le prochain mondial. Et deux Azuréennes figurent sur cette liste : Eugénie Le Sommer et Sarah Bouhaddi. L'attaquante et la gardienne sont toutes deux originaires de la Côte d'Azur.

On connaît le nom des 23 Bleues sélectionnées pour la Coupe du monde féminine de football qui se tiendra en France du 7 juin au 7 juillet. Parmi les noms annoncées ce jeudi soir par la coach Corinne Diacre, deux footballeuses originaires de la Côte d'Azur : l'attaquante de Grasse Eugénie Le Sommer et la gardienne de Cannes Sarah Bouhaddi. Toutes deux évoluent actuellement à l'Olympique lyonnais et toutes deux porteront donc fièrement le maillot tricolore en juin à Nice. Car l'Allianz Riviera accueillera six matches de la Coupe du monde, dont un de l'Equipe de France le 12 juin.

Eugénie Le Sommer est la meilleure buteuse française encore en activité. Elle a déjà participé à deux Coupes du monde sous les couleurs de la France. L'attaquante de 30 ans, née à Grasse a déjà 159 sélections chez les Bleus et 74 buts à son tableau de chasse.

Très fière de faire partie de cette liste et de représenter mon pays pour cette Coupe du Monde en France ! 🇫🇷👊 #FiersdEtreBleues@FIFAWWCpic.twitter.com/CFTK56sGDw — Eugénie Le Sommer (@ELS_9_FRANCE) May 2, 2019

Sarah Bouhaddi et l'Equipe de France, c'est une histoire d'amour vieille de quinze ans. Quinze ans que la Cannoise porte les couleurs tricolores. La gardienne de 32 ans a déjà remporté neuf Championnats de France, six Coupes de France et cinq Ligues des champions avec son club l'OL.