Deux Bretons champions du monde de foot fauteuil

Le Brestois Erwan Conq et le Lorientais Tristan le Beller ont décroché, le 9 juillet, en Floride, le titre de champion du monde de foot fauteuil. Un deuxième titre pour l'équipe de France après le championnat d'Europe 2015.

"C'est bon, on l'a cette victoire !", exulte Erwan Conq. Depuis le 9 juillet, le Brestois est champion du monde de foot fauteuil. Une première dans l'histoire de l'équipe de France, mais pas une surprise. "Nous attendions vraiment cela, c'était notre objectif et nous l'avons atteint, explique le capitaine de l'équipe Brest. Nous avons bien fêté ça et nous sommes tous très heureux."

Un match difficile

Mais face à des Américains double champions du monde en titre, la partie fut loin d'être facile. Mais l'équipe de France a mis ses atouts offensifs en avant, avec notamment le Lorientais Tristan Le Beller, auteur d'un doublé. Au final, la France l'emporte 4 à 2. "Les Américains pensaient faire la passe de trois à domicile. Nous leur avons montré que nous étions plus solidaires que la France était une nation forte du foot fauteuil".