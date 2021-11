Deux clubs nîmois au huitième tour de la Coupe de France de football

L'exploit du week-end en Coupe de France de football, dans le Gard est pour .. les Nîmois de Chemin Bas d'Avignon ! Ils joueront bien le huitième tour de la compétition. Chemin bas s'impose aux tirs aux buts face à Frontignan, au Stade Jean Bouin (5 tirs aux buts à 3 ; 0-0 à la fin du temps réglementaire). Sont éliminés, en revanche, Alès, battu 2-0 par Bastia Borgo hier (dimanche) mais aussi le FC Chusclan-Laudun et Langlade. Le Gard aura ainsi deux clubs nîmois au prochain tour.

Les nîmois de Chemin Bas vont se faire une sacrée réputation de joueurs au sang froid dans l'ultime épreuve : ils restent sur quatre qualifications consécutives au tirs aux buts. Au quatrième tour, Chemin Bas élimine Le Grau-du-Roi (R3) 1-1 (4 tirs au but à 2), puis au cinquième tour Saverdun (R3, Ariège) 0-0 (3 tirs au but à 4) ; au sixième tour Uchaud (R2), 1-1 (5 tirs au but à 6). Et donc Frontignan ce dimanche au septième tour.

Chemin Bas recevra Agde, club de nationale 3, (le tombeur de Langlade) et Nîmes Olympique se déplacera à Aubagne, un club de Nationale 2.

Les rencontres du huitième tour sont prévus le samedi 27 novembre, à 18h.

