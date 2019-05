Deux Strasbourgeois appelés avec l’équipe de France Espoirs pour l'Euro de football 2019

Les jeunes Strasbourgeois Ibrahima Sissoko et Anthony Caci sont appelés par le sélectionneur Sylvain Ripoll pour disputer l’Euro Espoirs en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. C’est une première, toutes catégories confondues, pour le défenseur du Racing, Anthony Caci.

Strasbourg, France

On connaît les 23 Français qui disputeront l’Euro Espoirs en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. Sylvain Ripoll a donné sa liste ce mercredi 22 mai. Le sélectionneur convoque deux joueurs du Racing Club de Strasbourg sur la liste principale et un troisième parmi les réservistes. La présence d’Ibrahima Sissoko n’est pas une surprise. Le joueur est un habitué des équipes de jeunes et a déjà été appelé lors du rassemblement des Bleuets en novembre dernier. Ce sera en revanche une grande découverte pour Anthony Caci, néophyte en Equipe de France. Un troisième strasbourgeois, le gardien Bingourou Kamara, qui s'est notamment illustré lors de la finale de la Coupe de la ligue, est quant à lui réserviste.

La liste de nos Espoirs qui disputeront l'EURO en Italie à partir du 18 juin ! 👊🇫🇷 pic.twitter.com/S20xJumt4j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 22, 2019

Une très bonne saison pour la formation strasbourgeoise

Cette saison est inédite pour le Racing Club de Strasbourg et surtout encourageante pour la jeunesse du club, dont le centre de formation n’a été agréé qu’à l’été 2018. Plus tôt ce mois-ci, Alessio Andreottola a été convoqué pour la première fois en Equipe de France U16 et Youssouf Fofana, une des révélations de la saison, disputera également la Coupe du Monde U20 avec les Bleus.

L’équipe réserve du club est, de son côté, assurée de finir la saison sur le podium, toujours en lice pour décrocher la montée en National 2.