Deux jeunes de 15 et 16 ans arrêtés après des vols à la roulotte dans des parkings de Poitiers

Poitiers, France

Deux jeunes de 15 et 16 ans interpellés avant-hier à Poitiers. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une série de vols à la roulotte dans plusieurs parkings de la ville le week-end dernier. L'un a opéré* dans le parking Effia près de la gare. Le second a agi dans les parkings Toumaï et du TAP.

Au total, ils sont entrés par effraction dans une quinzaine de véhicules, parfois en n'hésitant pas à briser les vitres. Ce sont les relevés des empreintes et la vidéoprotection qui ont permis leur arrestation. Une vingtaine de vols similaires commis sur la voie publique ont aussi été recensés sur cette même période. Leurs auteurs sont toujours recherchés.

*Ils ont agi séparément et sans concertation à première vue.