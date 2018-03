Rouen, France

L'image est aussi rare que déplorable. Elle est même "pitoyable" pour Pablo Correa, l'entraineur icaunais.

Il reste dix minutes à jouer au stade Robert Diochon de Quevilly-Rouen Métropole (QRM) quand l’invraisemblable se produit: deux joueurs auxerrois se bagarrent! Alors que QRM lance une action offensive, le défenseur Pierre-Yves Polomat et le milieu de terrain Mickaël Barreto en viennent aux mains. Après un probable échange de mots entre les deux hommes, Polomat s'approche de son équipier et lui assène un coup de tête! Barreto réplique en lui donnant un coup de poing. Puis Polomat frappe de nouveau Barreto. Il faut l'intervention d'adversaires, d’équipiers et de l'arbitre pour les séparer avant qu'ils ne soient expulsés.

L'AJA, dans un communiqué: "Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis"

Le défenseur de QRM Josue Albert est l'un des premiers à séparer les icaunais : «J'étais un peu loin et quand j'arrive ils se tenaient déjà par le col. Çà en est venu rapidement aux mains. Je ne pense pas que ce soit parti d'un simple regard, je pense qu'il y a eu des mots. Il devait y avoir énormément de tension car même en essayant de pousser Polomat, on voyait qu'il ne voulait pas lâcher son équipier (Barreto). J'ai juste essayé de les séparer car ce sont des images que l'on aime pas voir, que ce soit en tant que spectateur ou joueur. Voir ces images là, c'est triste."

Jordan Adéoti, capitaine de l'AJA: "Ce sont pourtant deux joueurs qui s'entendent bien en plus."

Remplacé quelques minutes plus tôt, Jordan Adéoti a bondi sur la pelouse pour séparer ses deux équipiers: « Au final, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé souligne le capitaine. C'est surprenant, surtout dans notre situation. J'aurai du mal à vous expliquer ce qui s'est passé car ce sont pourtant deux joueurs qui s'entendent bien en plus. De toute façon, il n'y a pas de souci dans ce groupe, on est un groupe qui vit bien. Mais je n'ai pas envie d'y revenir à chaud. On va régler çà en interne." L'entraineur de l'AJA Pablo Correa n'a pas voulu en rajouter. En quelques mots, il se dit "énormément surpris. L'image que l'on a donnée en tant que club est pitoyable. Elle ne ressemble en rien à l'AJA. On va régler ce problème en interne. "

Convoqués lundi avant d'être sanctionnés

Le club auxerrois n'a pas tardé à réagir, publiant un communiqué tard dans la soirée: "Le club se sent ce soir meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves POLOMAT et Michaël BARRETO sur le terrain de Quevilly-Rouen. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire. Ce soir, les deux joueurs ont bafoué l'image d'une institution qui a fait de l'éducation et de la formation des priorités. Aux supporters, aux parents, aux partenaires, à tous ceux qui s'investissent et qui aiment profondément le club, nous présentons nos sincères excuses. Ces agissements n'empêcheront pas l'AJA de poursuivre sa reconstruction avec tous ceux qui respectent le club."

Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto sont rentrés dans le bus ramenant les auxerrois, hier soir, vers l'Yonne. Nous n'avons pas pu les interroger. Ils seront convoqués lundi avant d'être sévèrement sanctionnés. Ce comportement "est inadmissible selon Cédric Daury, le directeur sportif de l'AJA. Je l'ai dit aux deux joueurs. On ne laissera pas passer çà. »

Polomat n'en est pas à son premier écart

Si Mickaël Barreto (27 ans) n'a pas d’antécédents connus en matière de discipline, ce n'est pas le cas de Pierre-Yves Polomat (24 ans). Le martiniquais a été renvoyé du centre de formation de Marseille puis a connu aussi quelques soucis à St Etienne. "Je le connais très bien souligne Josue Albert. on a été formé ensembles à St Etienne, je sais qu'il est un peu sanguin. Franchement, même s'il a le sang chaud, c'est un mec bien. J'ai gardé contact avec lui. Même après cette petite altercation, il a eu le sang froid pour venir me parler. Ce sont des petits écarts dans la vie de footballeur malheureusement. On peut dire tout ce que l'on veut, Marseille, le centre de formation... dans le derby (Lyon-St Etienne), mais avant-tout, c'est un bon gars. Et ce soir (hier) encore, c'est une petite image que l'on risque de lui ressortir. » Une image qui restera probablement comme sa dernière sous le maillot auxerrois, lui qui est prêté par St Etienne jusqu'à la fin de la saison.