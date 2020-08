Deux joueurs de l'OGC Nice testés positifs au Covid-19

C'est la tuile. A 48 heures de retrouver le chemin de la Ligue 1, l'OGC Nice est à son tour touché par le coronavirus. Deux joueurs de l'effectif professionnel ont appris ce vendredi qu'ils étaient positifs au Covid-19 et ont été écartés du groupe en attendant d'effectuer un nouveau test samedi. "Deux joueurs sont positifs oui. Ils sont en relation avec le docteur et vont être retestés," a confirmé ce vendredi midi Patrick Vieira, qui se dit "inquiet pour le match de dimanche". "C'est sûr que ça complique les choses en ce qui concerne l'organisation et la préparation du match."

Le match Nice - Lens n'est pour l'instant pas menacé

De son côté, le capitaine Dante veut rester "concentrer sur le terrain". "On savait que ça pouvait arriver. On fait tous très attention, même quand on sort à l'extérieur, on est dans une zone touristique. On met le masque. Mais on sait qu'on peut être infecté." Le nom des deux joueurs infectés n'a pas été révélé par le club. Tous les joueurs vont être testés samedi à la veille de la réception du Racing Club de Lens. Pour le moment le match n'est pas menacé. Mais au bout de quatre cas positifs la rencontre sera automatiquement reportée par la LFP, comme le match Marseille - Saint-Etienne, qui aurait dû ouvrir la saison ce vendredi soir.