Deux joueurs lillois s'accrochent lors de la rencontre amicale du LOSC face à Courtrai

Le LOSC disputait ce samedi son troisième match de préparation à la saison prochaine. La rencontre face aux belges de Courtrai (D1 belge) s'est soldée par un match nul, 1 partout.

Mais on retiendra surtout l'altercation entre deux joueurs lillois: lors de la pause, les Portugais Xeka et Tiago Djalo, pourtant coéquipiers, se sont bousculés et ont failli en venir aux mains. L'arbitre les a expulsés et la deuxième mi-temps s'est jouée avec neuf joueurs dans les rangs du LOSC.

Luka Elsner, l'entraîneur de Courtrai, qui a notamment déjà officié sur le banc d'Amiens en L1, a décidé que son équipe disputerait la fin de la rencontre à 10 afin de ne pas trop déséquilibrer le match.

Lille, avec son nouvel entraineur Jocelyn Gourvennec, disputera deux nouvelles rencontres amicales la semaine prochaine au Portugal: jeudi face au Benfica puis dimanche face au FC Porto.

Les champions de France entameront ensuite leur saison face au Paris SG lors du Trophée des champions, le 1er août à Tel-Aviv (Israël).