La Berri : Deux mois sans victoire en championnat à Gaston-Petit !

Châteauroux, France

Même si la trêve hivernale est passée par là, le dernier succès au stade Gaston-Petit uniquement en championnat des joueurs de la Berrichonne football remonte tenez vous bien au 30 novembre 2018 ! Ce jour là, les "bleu et rouge" battent le FC Sochaux-Montbéliard sur le score de 1 but à 0. Et donc depuis ce 30 novembre, la Berri chez elle reste sur un nul face à l'AJ Auxerre (0 à 0) , une défaite qui a laissé des traces 1 à 0 face au Gazélec d'Ajaccio lors du dernier match de l'année 2018 et plus récemment un match nul 1 partout avec la réception de Valenciennes. Alors pour tenter de rebondir comme ils l'ont si bien fait face au Red-Star, les footballeurs de la Berri vont tenter de battre le promu Grenoblois (9ème) pour le compte de la 23ème journée de ligue 2.

Nicolas Usaï : "il va falloir élever le rythme au niveau de nos transmissions"

Alors il n'est vraiment pas sur que ce soit l'adversaire idéal pour prendre les trois points mais quelques fois c'est dans ce genre de rencontre qu'un déclic se produit. Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin l'espère de tout cœur mais il sait que la tâche s'annonce ardue : "_Les Grenoblois ont une assise défensive difficile à manœuvrer_. C'est une équipe comme Châteauroux il y a 2 saisons après une montée en ligue 2 qui est sur une dynamique de promu avec des joueurs de qualité comme Florian Sotoca meilleur buteur Isérois avec 7 buts ou encore le Comorien Youssouf M'Changama sans oublier Romain Grange qui vient d'être prêté de Charleroi au GF38. Alors pour faire un résultat, il va falloir élever le rythme au niveau de nos transmissions de ballons et soigner aussi la récupération. Nous aurons également des occasions à nous de ne pas trop douter pour marquer et faire douter notre adversaire." Il est bien sur trop tôt pour savoir si La Berri est repartie sur un cycle positif mais une chose est sûre. Elle sort d'une victoire trois buts à un face à la lanterne rouge le Red-Star avec un but du milieu défensif Grégory Bourillon et deux réalisations des attaquants Diarra et Boukari . La Berri (14ème) va t-elle enfin trouver la bonne carburation à domicile face au promu Isérois ? Si c'est le cas les Castelroussins avec 26 points avant ce match se rapprocheront de la barre des 30 points uniquement en cas de victoire. Alors pour ne plus parler de cette 16ème journée de ligue 2 le 30 novembre dernier et cette fameuse victoire 1 à 0 face à Sochaux, la Berri a toute les cartes en main pour briller chez elle ou pas. D'ailleurs face aux Sochaliens en novembre dernier les joueurs de Nicolas Usaï ce jour là n'avaient pas été transcendant mais ils s'étaient imposés chez eux.