Raphaël Varane et Benjamin Pavard, les défenseurs du Real Madrid et du Bayern Munich, font partie d'une liste de 26 joueurs sélectionnés pour les premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Mike Meignan, le gardien du LOSC, sera également présent.

Deux Nordistes et un joueur du LOSC sélectionnés en équipe de France

26 joueurs viennent d'être sélectionnés ce jeudi par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, pour disputer à partir de la semaine prochaine les trois premières rencontres de qualification pour la Coupe du monde en 2022 au Qatar, contre l'Ukraine (le 24 mars), le Kazahstan (le 28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (le 31 mars).

Parmi eux, deux joueurs originaires de la région : Benjamin Pavard, le natif de Maubeuge et ancien joueur du LOSC, actuellement défenseur du Bayern Munich et Raphäel Varane, le défenseur central du Réal Madrid, originaire d'Hellemmes et qui a débuté sa carrière professionnelle au RC Lens.

Le gardien du LOSC, Mike Meignan, performant depuis le début de saison, fait également parti des appelés, lui qui n'a pour le moment connu qu'une seule sélection en équipe de France, contre l'Ukraine en octobre 2020.

Lui aussi formé au LOSC, Lucas Digne, le défenseur d'Everton, fait également partie de cette liste des 26.