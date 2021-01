Deux nouveaux cas de Covid à l'AS Saint-Étienne

À deux jours du derby face à Lyon, L'AS Saint-Étienne est frappé par deux nouveaux cas de Covid-19 au sein de son effectif professionnel. Ces deux nouveaux cas portent à sept le nombre de joueurs qui manqueront le derby à cause du coronavirus.

Le Covid-19 n'en a pas fini avec l'AS Saint-Étienne. Deux nouveaux cas positifs ont été détectés cette semaine à annoncé Claude Puel ce vendredi. Le manager général des Verts, lui même touché par le coronavirus, a tenu une conférence de presse avant la rencontre face au rival Lyonnais dimanche (21 heures).

"Un joueur a été testé négatif et deux nouveaux positifs _a expliqué Claude Puel_. Il y aura sept joueurs positifs au Covid non disponibles pour le match. Normalement s'il n'y a pas d'autres symptômes qui se déclarent, le match aura lieu.

Roland Romeyer également touché

On a également appris ce vendredi que Roland Romeyer avait lui aussi été testé positif au Covid-19. Le président de l'AS Saint-Étienne âgé de 75 ans a passé une série de tests médicaux et son état de santé ne suscite pour le moment pas de motifs d'inquiétude. Il restera à l'isolement et n'assistera donc pas au derby dimanche soir.