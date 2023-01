Deux nouveaux joueurs à l'AS Saint-Étienne

Il ne reste que quelques heures avant la fin du mercato d'hiver et l'ASSE reste sur sa lancée. Elle s'apprête encore à recruter deux nouveaux joueurs. Le premier est Ghanéen, il arrive en provenance du BK Häcken, le club champion de Suède en titre. Son nom : Ibrahim Sadiq, un ailier droit qui a fait ses preuves à Nordsjaelland, au Danemark.

Le second est une vieille connaissance, ancien joueur du SCO Angers et d'Amiens, Mateo Pavlovic arrive en provenance du HNK Rijeka, en Croatie. Il a déjà disputé plus de 100 matchs en Ligue 1, il débarque sous forme de prêt chez les Verts.