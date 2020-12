Deux points de perdus pour l'OM face à Reims (1-1)

En ne parvenant pas à marquer un deuxième but à de solides rémois, les marseillais, largement dominateurs mais pas assez tranchant à l'approche du but adverse, concèdent une nouvelle contre-performance. L'OM achève l'année dans le dur.

Jamais l'OM n'aura autant dominé un adversaire cette saison. Les marseillais ont eu le ballon plus de 70% du temps face à de valeureux et disciplinés rémois. Mais à quoi cela sert de l'avoir autant dans les pieds pour, in fine, ne pas en faire grand chose?

Un litre de Red Bull chacun leur aurait fait du bien

On ne sait pas ce qu'ils ont bu à la mi-temps mais un litre chacun de Red Bull leur aurait fait du bien. Car l'OM a manqué de peps dans les 20 derniers mètres marnais en seconde période.

Et pourtant, on croyait que les olympiens avaient fait le plus dur, en égalisant, par Thauvin, juste avant la pause (45e). L'OM revenait de loin, après avoir vu son défenseur Nagatomo inscrire le but rémois dans ses propres filets (21e).

Mais les Olympiens, au final peu dangereux en seconde période, avec un apport inexistants des remplaçants, sauf Khaoui, nourrissent de gros regrets, tombant, aussi, sur un gardien rémois décisif. La fameuse expression "perdre deux points" est toute trouvée. Les marseillais restent provisoirement 4èmes et comptent toujours deux matches de retard, mais l'OM tire la langue et étire l'élastique avec le podium. Vivement les vacances!