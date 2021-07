Deux recrues supplémentaires à La Berrichonne football. le club casterloussin signe, Kenan Toibibou, un défenseur central de 16 ans seulement issu du centre de formation castelroussin et reçoit en prêt pour un an Aldom Deuro, un milieu de terrain malin qui évoluait au FC Bruges

Une très jeune recrue à la Berrichonne football !

Le club castelrousin vient de faire signer à Kenan Toibibou son premier contrat professionnel à seulement 16 ans (il n'en aura 17 que le 9 décembre prochain). Kenan, né à Moulins dans l'Allier, a intégré le Centre de Formation de la Berri il y a 2 ans et a imposé son 1,84 m au poste de défenseur central en National 3.

Déjà gratifié de 2 sélections en équipe de France U 16 (pour un but), il a même disputé l'an passé une mi-temps en Ligue 2. (Plus jeune joueur a être entré sur un terrain pro la saison passée)

Joueur précoce, Kenan Toibibou signe son premier contrat professionnel avant même d'avoir fêté ses 17 ans - Droits réservés - ©LBC

Châteauroux s'adjoint également les services d'un milieu de terrain de 21 ans, Aldom Deuro.

Ce jeune malien d'1.78m est prêté pour un an par le club belge de Bruges. Aldom Deuro "évolue avec beaucoup d’agressivité et d’impact dans son jeu [...] et représente un profil capable d’intégrer la philosophie de jeu prônée par le Coach Simone", assure le club castelroussin.