Deux Romain Thomas sur la pelouse de Dieppe pour les 32es de finale de Coupe de France de football

Deux homonymes s'affronteront ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France de football : le Romain Thomas du FC Dieppe et le Romain Thomas du SCO d'Angers.

Le Romain Thomas du FC Dieppe (à gauche) et le Romain Thomas du SCO d'Angers (à droite) s'affronteront ce dimanche en Coupe de France.

Dieppe, France

Un homonyme dans un club de Ligue 1 ! Romain Thomas, 23 ans, qui joue défenseur central au FC Dieppe (N3), s'en est rendu compte un soir où il regardait un match du SCO d'Angers, peu après la montée du club en Ligue 1 : "Ça m'a fait rire et depuis, c'est vrai, je regarde un peu plus souvent et je suis le joueur."

Est-ce que les deux vont se retourner quand les entraîneurs crieront "Romain" ?

"Je trouve que dans le jeu il est calme, il est froid, il ne fait pas n'importe quoi et il est toujours bien placé, poursuit le Romain Thomas dieppois. C'est un très bon défenseur de Ligue 1."

En tout cas, selon le Dieppois, qui vient de terminer sa licence en management du sport, il y a peu de chance que les deux homonymes se retournent au même moment quand les entraîneurs crieront "Romain" depuis le banc de touche : "Je ne pense pas, rigole-t-il. Il connaît bien la voix de son entraîneur et moi aussi."

Le prénom et le nom, ce ne sont pas les seuls points communs entre les deux joueurs : le Romain Thomas d'Angers a brièvement joué en Normandie, en prêt, à Pacy-sur-Eure.

Franck Paillette, l'actuel entraîneur du club, a joué à ses côtés. Qui va-t-il supporter dimanche, lors du match entre Dieppe et Angers en 32es de finale de Coupe de France ? "Je serais content de voir le Romain Thomas angevin faire un bon match, parce que je ne vais pas lui souhaiter l'inverse. Après, on est toujours plus Normand parce que c'est toujours bien qu'un club normand fasse un exploit en Coupe de France", sourit-il.

Quel que soit le score de dimanche, le Romain Thomas du FC Dieppe compte bien aller dire un mot à son homonyme. Et pourquoi pas échanger les maillots.