Deux rugbymen des Black Chairs de Nuits-Saint-Georges sacrés champions d'Europe de rugby fauteuil

Pour la toute première fois, la France est sacrée championne d'Europe de rugby fauteuil. Dans l'équipe, on retrouve deux athlètes côte-d’oriens, Sébastien Verdin (30 ans) et Corentin Le Guen (27 ans). La France a battu l'Angleterre, ex tenante du titre, 44 à 43.