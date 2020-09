Enjeux, nouvelles règles : ce qu'il faut savoir sur la Ligue des nations

Qui pour succéder au Portugal, vainqueur de la première édition de la Ligue des nations en 2018-2019 ? Et surtout, quel est le but de cette compétition ? La phase de groupes de cette nouvelle mouture a débuté jeudi dernier et se poursuivra jusqu'en novembre. En fonction de leur niveau, les 55 nations membres de l'UEFA sont réparties en quatre ligues, (A, B, C, et D), puis dans quatre groupes de quatre équipes sauf pour la Ligue D. Les sélections nationales disputeront 6 matches en aller-retour.

Pour donner plus d'intérêt à la compétition, l'UEFA a élargi son système de promotion/relégation à toutes les ligues. A la fin de l'édition, les derniers de chaque groupe des ligues A et B seront relégués respectivement en B et C. A l'inverse, chaque premier de groupe dans les ligues B, C et D grimpent au niveau au-dessus pour prochaine Ligue des nations en 2022-2023. Le premier de chaque groupe de la Ligue A se qualifie pour la phase finale et les demi-finales.

Prévue pour juin 2021, on ignore les dates précises de la phase finale. L'Euro 2020 ayant été décalé et devant débuter le 11 juin, l'UEFA doit préciser ce qui sera décidé. L'épidémie de coronavirus a donc remis en cause l'intérêt de la Ligue des nations, devant se tenir les années où aucun rendez-vous international n'est au programme.

Seul enjeu de cette compétition, la possibilité de gagner un ticket de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ainsi, les deux meilleures sélections de la Ligue des nations qui ne se seront pas qualifiées pour le Mondial via les traditionnels éliminatoires seront repêchées et reversées dans les barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde, prévus en mars 2022. Ils y rejoindront les dix deuxièmes de groupe des éliminatoires, soit douze équipes qui se disputeront uniquement trois tickets pour la Coupe du monde, via deux matches à élimination directe.