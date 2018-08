En déplacement en Normandie, le GF38 ramène un précieux point face au Havre. À la dernière seconde, le défenseur et capitaine Maxime Spano permet à Grenoble d'égaliser. Après la victoire contre Sochaux, et ce match nul à l'extérieur, la saison des Grenoblois débute parfaitement.

Le Havre, France

Philippe Hinschberger avait choisi de faire confiance aux même titulaires que lors de la première journée et la victoire au stade des Alpes contre Sochaux. Suspendus vendredi dernier, Jessy Benet faisait son retour sur le banc grenoblois. En première période, le HAC avait le contrôle du jeu mais ne parvenait pas à tromper la défense grenobloise, et la muraille Maubleu.

Au retour des vestiaires, le GF38 se procurait les occasions les plus franches, mais ce sont les Havrais qui prenaient l'avantage grâce à Jean-Pascal Fontaine (57e minute), le premier but des Normands cette saison. Philippe Hinschberger procédait alors aux mêmes changement que lors de la première journée : Nicolas Belvito et Alharbi El Jadeyaoui laissaient leurs places à Lakhdar Boussaha (62e) et Malek Chergui (67e), les deux hommes qui avaient fait se lever le stade des Alpes vendredi dernier.

Quelques belles occasions pour les Grenoblois, mais les Havrais plus efficaces devant le but

À 10 minutes de la fin du match, le milieu Jessy Benet - acheté à Dijon cet été, après une saison en prêt réussie l'année dernière - faisait sa première entrée cette saison à la place de Julien Deletraz (81e), mais les Normands gardaient le contrôle du ballon et maîtrisaient cette fin de match se procurant plusieurs occasions franches. Le score n'évoluera plus jusqu'à la dernière seconde : le défenseur et capitaine grenoblois Maxime Spano délivrait les siens et leur permettait au sien de repartir de Normandie avec un précieux point du match nul.

Au général, le GF38 conserve une place dans la première moitié du tableau après deux journées, une victoire et un nul, et cumule quatre points au compteur. Prochain match, la réception de Niort, également invaincu cette saison, vendredi 10 août au stade des Alpes.