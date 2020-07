L'ASSE domine Nice en match amical (4-1)

Bousculés lors de la première demi-heure et logiquement mené après l'ouverture du score de Thuram (16e), les Verts ont égalisé par Jean Philippe Krasso (42e). Deuxième but en préparation pour l'attaquant arrivé d'Epinal cet été.

La jeunesse stéphanoise pulvérise Nice

Comme face à Rumilly la semaine dernière, Claude Puel change l'intégralité de son équipe en deuxième mi-temps. Très vite Charles Abi se met en évidence et marque sur une offrande de Khazri après une mauvaise relance Niçoise (46e). Trois minutes plus tard c'est Yvann Maçon qui inscrit le but du break après un très bon travail d'Hamouma et Charles Abi (49e).

Très remuant sur son côté gauche, Rivera enrhume la défense niçoise et sert parfaitement Abi. Doublé pour le natif de Clermont-Ferrand (55e). Quatre mois après leur dernier match à Geoffroy-Guichard les Verts renouent avec la victoire dans le chaudron.