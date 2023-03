Devant un supporter, le directeur général des Chamois Niortais évoque la fermeture du centre de formation

Quel avenir pour les Chamois Niortais ? Lanterne rouge de Ligue 2 à onze journées de la fin, Niort se dirige tout droit vers une descente en National. Mais l'inquiétude va bien au-delà d'une éventuelle relégation. Alors que l'homologation du stade René-Gaillard pour la prochaine saison n'a toujours pas été accordée (la LFP a jusqu'au 30 avril pour se prononcer), la direction a à nouveau évoqué devant le supporter Matthieu Grelaud "une délocalisation des matches du club à la Rochelle ou Limoges". "Sauf qu'aucune discussion n'a eu lieu, aucun accord n'est en cours de négociation" assure le service communication de la mairie limougeaude contactée par France Bleu Poitou.

Vers une fermeture du centre de formation

Autre annonce choc : le centre de formation devrait bel et bien fermer ses portes à la fin de la saison. "Ce n'est pas un choix, c'est une obligation" aurait lâché le dirigeant. Quid des éducateurs, de son directeur Franck Azzopardi ? Enfin, toujours selon le supporter présent lors de cet échange, ont été abordés les nombreux litiges entre le club et la mairie de Niort.

Parmi les contentieux : un arriéré de loyer de 88.038 euros non réglé par le club à Niort Agglo au titre de l'occupation du stade René-Gaillard. Un loyer qui intègre le coût de fonctionnement des installations ainsi que le montant des travaux de réhabilitation (remplacement de l'éclairage par un dispositif LED, modifications des flux pour l'accueil du public et suppression de deux mâts de vidéosurveillance situés dans le champ de vision de la tribune présidentielle) lissé sur dix ans.

Courriers et preuves écrites à l'appui, d'autres griefs sont évoqués : Niort Agglo n'aurait pas versé les 200.000 euros de subvention à l'association du club niortais. Les Chamois attendraient par ailleurs toujours de percevoir 110.000 euros de sponsoring de la collectivité en raison de la présence du logo de l'agglomération sur le maillot de l'équipe. On savait que les relations entre Jérôme Baloge et le club de Niort étaient fraîches. On est désormais plus très loin de la guerre ouverte.

Le directeur général des Chamois, Mikaël Hanouna, annonce qu'il tiendra une conférence de presse en début de semaine prochaine, après le match contre Laval, pour éclaircir tous ces sujets. Sollicité, le maire de Niort Jérôme Baloge a refusé pour l'heure de s'exprimer et de réagir aux allégations dont il est la cible.