Déviation de la RN 88 en Haute-Loire : les requêtes des associations environnementales rejetées

Les manifestants présents ce mardi devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'auront pas réussi à obtenir gain de cause. Quatre associations (FNE43, FNE Aura, l’Association des usagers des transports d’Auvergne et SOS Loire Vivante) qui demandent l'arrêt des travaux de contournements de la RN 88 et son passage à 2 fois 2 voies, avaient déposé un référé suspensif devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Le TA a rendu sa décision ce mercredi après-midi. Il rejette la requête des associations environnementales. Les travaux sur la RN88 vont donc se poursuivre en Haute-Loire.

Les associations peuvent maintenant décider de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État en attendant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge le recours en annulation sur le fond déposé le 28 janvier.