"On devrait annoncer les premières signatures d'ici mercredi" déclare le coach du HAC, Luka Elsner

Premier entraînement de pré-saison pour les joueurs du HAC ce lundi 27 juin, en effectif réduit. Le club havrais a annoncé plusieurs départs ces derniers temps, mais seulement une arrivée, celle de Djamal Moussadek. Pour faire le point, le nouvel entraineur des Ciel et Marine, Luka Elsner, était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi.

Luka Elsner, vous êtes arrivé il y a une semaine au HAC, en même temps qu'un staff totalement renouvelé. Qu'est-ce qui vous a incité à dire oui au projet havrais ?

L'équipe qui arrive, la nouvelle équipe dirigeante et la nouvelle équipe qui va s'occuper du sportif, est composée de personnes qui me sont chères et qui, je pense, sont très compétentes. L'énergie était bonne. Le deuxième argument majeur, c'est la qualité du club, son histoire, c'est le potentiel de ce club et de cette ville.

Quel club avez-vous découvert depuis votre arrivée ?

Un vrai esprit de famille, des gens très unis dans le projet, avec une envie débordante de réussir. Avec une envie aussi de se structurer sur le côté sportif, d'évoluer un peu dans la manière de travailler, de voir des choses différentes. Maintenant, à nous de recomposer un effectif et de mettre les choses sur le terrain, en pratique.

Concernant l'effectif, pour l'instant, il y a eu des départs et une seule arrivée. Avez-vous des joueurs en vue, des noms à nous donner ?

Je n'ai pas de noms à vous donner mais, par contre, je peux vous garantir que des dossiers avancent très très bien. Et j'ai bon espoir d'annoncer les premières signatures d'ici mercredi. Nous sommes dans l'obligation de renforcer beaucoup de postes et le temps est compté. Maintenant, il faut faire les choses correctement et il faut que les profils qui arrivent soient les profils qui vont vraiment nous renforcer.

Combien de joueurs comptez-vous recruter ?

Je pense qu'on va devoir évaluer l'apport que le centre de formation va donner sur certains profils. Des garçons qui n'ont pas été avec les pros jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'on sera certainement au-delà des cinq, six recrues.

À quel poste ?

On recherche un peu sur tous les profils. Maintenant, on doit renforcer nos positions de latéraux. On doit renforcer notre capacité d'être imprévisibles en attaque, que ce soit sur le front de l'attaque ou sur les côtés. Et puis, on a besoin d'un ou deux profils au milieu de terrain, également sur le poste de gardien où il y a eu des départs. Donc il y a pas mal de choses à faire.

La saison dernière, le HAC a terminé 8e du championnat. Pour cette année, quel objectif vous a-t-on fixé ? La montée ?

Écoutez, nous martelons tous cet objectif là, et je pense que c'est le cas depuis quelques années. Mon idée à l'heure actuelle, c'est de se donner les moyens de pouvoir en parler. Nous sommes arrivés très tard et il y a un renouvellement d'effectif à effectuer. Donc je pense qu'avant d'en parler de manière très concrète, il faut se fixer des objectifs à plus court terme, de composition de l'effectif. Et une fois que tout sera réglé et en place, alors je pense qu'on pourra discuter des objectifs de manière claire.

Il va y avoir un gros travail pour créer de la cohésion ?

Effectivement, il va falloir créer une cohésion, mais aussi une dynamique d'équipe, une dynamique de jeu. Avec quelques idées peut-être nouvelles. Des joueurs qui vont devoir apprendre un système différent, donc beaucoup de travail dans une période qui sera finalement assez courte. Mais on espère une bonne alchimie et surtout un recrutement qui va nous permettre d'aller très vite dans l'apprentissage et dans l'organisation de l'équipe.

Comment comptez-vous "réparer" le lien avec les supporters ? Beaucoup ont été très déçus du jeu proposé ces dernières années.

Les supporters sont des connaisseurs de football. On va essayer de poser un jeu qui va être intéressant, qui va stimuler intellectuellement. Et c'est en gagnant des matchs qu'on va retrouver de l'engouement. On voudrait retrouver un certain niveau d'intensité dans notre jeu. Ça, c'est vraiment un maître-mot. Il y a un allant offensif. Maintenant, il est facile d'en parler, c'est plus compliqué de le mettre en place et surtout de le voir sur l'entièreté de la saison et sur tous les matchs. Surtout à domicile, où on voit qu'il y a une statistique, qu'il faut, je pense, réparer.