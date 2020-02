"Un groupe sur une bonne dynamique" pour le président du DFCO, Olivier Delcourt

Dijon, France

Le DFCO enregistre neuf matchs sans défaite à domicile, Olivier Delcourt est il un président heureux ?

"Très heureux. D'abord pour le public et nos partenaires. Cela fait plaisir de voir le stade Gaston Gérard vibrer et la belle victoire 3-0 face à Brest ce weekend ça fait du bien."

Florent Balmont fête ses 40 ans. C'est un modèle pour les autres joueurs ?

"Je dis souvent aux autres joueurs de prendre exemple et de profiter encore de sa présence cette saison dans le vestiaire parce qu'à 40 ans, faire une carrière comme il a l'a faite et comme il continue encore à la faire aujourd'hui, c'est un exemple pour tous. Il aurait pu signer pour une saison supplémentaire mais il a pris sa décision, il souhaite arrêter. A un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour en arriver à ce niveau là, c'est beaucoup de sacrifice et il a projet avec le club d'intégrer le staff, de passer ses diplômes et continuer une carrière d'entraîneur. C'est une nouvelle vie qui commence et je lui souhaite quarante années aussi belles que celles qu'il a vécu, dans ce nouveau challenge."

Le mercato d'hiver vient de s'achever avec l'arrivée de trois recrues pour le DFCO mais une seule qui va pouvoir aider l'équipe. Cela va suffire pour maintenir l'équipe en ligue 1?

"Vous avez vu samedi et l'effectif n'était pas complet. Yassine Benzia vient d'arriver et nous renforcer au milieu de terrain. On a déjà un très bel effectif, donc il n'y avait pas lieu d'avoir plus de recrutements que ça. Après on a pris Aurélien Scheindler pour l'avenir, il reste à Orléans et on va lui suivre d'encore plus près. Un jeune camerounais, Wilitty Younoussa va aussi rejoindre notre équipe réserve dans un premier temps, et intégrer après l'équipe pro."

Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent si on n'a pas plus d'attaquants ?

"Non ce n'est pas un manque de moyens financiers. On a au niveau de l'effectif ce qu'il faut, et on ne voulait pas avec le coach venir perturber un groupe qui est sur une bonne dynamique. Il n'y a pas lieu de changer les choses".

Le PSG futur adversaire en coupe de France, bon ou mauvais tirage ?

"C'est un très bon tirage puisqu'on a la recette (rire). En tous cas, ils sont prévenus !! Maintenant, c'est une belle fête à Gaston Gérard et le plus important, c'est qu'on reçoive l'équipe chez nous. On aurait aimé avoir un autre tirage mais ce sont les joies de la Coupe de France et on est dans notre rôle de petit poucet. Et sur un match tout peut arriver. On l'a vu la dernière fois qu'ils sont venus. C'est donc à nous, aux joueurs et au public de faire tout ce qu'il faut pour qu'on l'emporte !"

Est-ce que cela va mieux avec le groupe de supporters des Lingon's boys qui se plaignaient de leur place en tribune ?

"On s'est revu il n'y a pas longtemps. Je leur avait proposé de réintégrer leurs tribunes dans le bloc central lors de la coupe de France, ils en ont décidé autrement mais les relations sont plutôt de nouveau normales et bonnes. Il n'y a pas de raison qu'on ne les revoit pas la saison prochaine. Cette saison, c'est compliqué car il y a beaucoup d'abonnés qui sont là. Après, c'est leur choix. Je leur avait promis que si on avait la chance d'avoir un tirage chez nous, qu'ils reviendraient en bloc central. C'est vrai que l'horaire, 18 h 30, est compliqué. Il y en a pas mal qui travaillent. J'espère que d'ici la fin de saison, on fera quelque chose de bien ensemble."