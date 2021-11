DFCO - Daniel Congré : "Développer ce jeu qui est si alléchant"

"Allô Daniel", épisode 3. Pour la troisième fois de la saison, le défenseur - et capitaine - du DFCO, Daniel Congré, est l'invité de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne. Avec lui on évoque la remontée au classement en Ligue 2, la Coupe de France, mais aussi le ballon d'or.

Daniel Congré, laissé au repos comme Benzia, Coulibaly ou Scheidler, n'a pas participé à la qualification du DFCO en Coupe de France sur la pelouse de Morteau-Montlebon. Il a écouté le match à la radio sur France Bleu Bourgogne, mais il était en revanche bien présent dans 100% DFCO lundi 29 novembre 2021, pour le 3e épisode de notre fil rouge, "Allô Daniel". En plus de la Coupe de France et du ballon d'or, on a évoqué avec lui la bonne dynamique dijonnaise, alors que le DFCO reste sur trois victoires consécutives toutes compétition confondues.

Grâce à la victoire contre l'AJA, le DFCO se classe 12e de L2. En cas de victoire à Guingamp vendredi, vous pourriez atteindre pour la première fois le Top 10. C'est un match charnière ?

"Je n'aime pas forcément ce terme, il veut tout et rien dire. C'est sûr que c'est un match important. Il ne faut pas rater le coche parce que ça peut faire du bien à tout le monde de basculer dans cette première partie de tableau. De redonner confiance à tout le monde, à tout un groupe, et puis de se donner de nouveaux objectifs".

Trois matchs de championnat en décembre (Guingamp, Niort et Nancy) ... le mois qui arrive s'annonce déterminant !

"L'état des troupes est très bon après ces résultats positifs. Il ne faut surtout pas se relâcher, ça peut aller très vite les déconvenues, et on sait de quoi on parle parce que c'est déjà arrivé cette année. A l'instar des matchs de Morteau et d'Auxerre, il faut qu'on garde cette dynamique et qu'on arrive à se placer tranquillement dans cette première partie de tableau".

Contre Auxerre, le DFCO a haussé son niveau. Pensez-vous pouvoir répéter ces performances ?

"C'est le but, c'est ce vers quoi on veut tendre. Continuer à s'améliorer dans le jeu comme on le fait depuis quelques temps, et essayer de développer ce jeu qui est si alléchant, comme dans la première mi-temps d'Auxerre, pour poser des problèmes à toutes les équipes. On est capables de le faire, à nous de le répéter le plus régulièrement possible. Enchaîner un match bien et un match moyen, ce n'est pas le top, à nous d'être les plus réguliers possible".

Dans quelle mesure le contexte du derby a pu aider l'équipe dans sa performance ?

"On parle souvent de 12e homme pour les supporters, là c'était réellement le cas. C'est la première fois qu'on jouait avec autant de supporters cette saison, ils nous ont vraiment poussés dès le début, on a pu ressentir cet allant qu'on avait avec leur soutien. Je tiens à les féliciter, cette victoire est acquise grâce à eux. Il y a une vraie différence à ce niveau-là".

Contre Morteau-Montlebon, Patrice Garande a pris soin de gérer les temps de jeu de chacun, notamment avec les trois de la défense (Panzo, Touré et Ecuele-Manga) qui ont joué 90 minutes. C'est important cette gestion ?

"Oui ça permet de maintenir tout le monde dans le rythme et la compétition. Sénou (Coulibaly) est suspendu ce weekend. Il va falloir le remplacer. Donc avoir des joueurs qui gardent le rythme et qui répondent présents, c'est aussi l'un des buts possibles de cette compétition".

Sénou Coulibaly a marqué, Bruno Ecuele-Manga également ce weekend. C'est a vous maintenant !

Oui ça viendra, il reste des matchs encore (rires).