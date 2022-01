DFCO - "Allô Daniel", épisode 4 avec Daniel Congré : "la priorité c'est d'enchaîner des victoires"

La victoire contre Rodez et son but, l'envie d'enchaîner les victoires, son retour à la compétition après le Covid, le départ de Grégory Coupet et l'interview "fan ou pas fan". Le capitaine du DFCO, Daniel Congré, était dans 100% DFCO lundi 17 janvier, pour le 4e épisode "d'Allô Daniel".

La victoire contre Rodez : "on ne va pas faire la fine bouche"

"Il fallait se rassurer. Surtout sur le plan comptable. On a affiché de belles valeurs de solidarité, un bel état d'esprit, avec de belles notions de combativité. Ça laisse espérer de belles choses, mais il ne faut pas retomber dans nos travers et enfoncer le clou samedi contre Quevilly".

Après la rencontre, à chaud, Daniel Congré avait évoqué au micro de France Bleu Bourgogne "une victoire presque parfaite". Deux jours plus tard, avec du recul, il confirme : "On se doit de faire mieux notamment dans le jeu, on a eu de la maitrise mais on est capables de faire bien mieux. Mais, à ce stade de la saison et après pas mal d'absences, c'était un match relativement correct. On ne va pas faire la fine bouche, on prend ces trois points et on va se plonger dans les détails pour peaufiner tout ça".

Piqués au vif après la défaite contre Nîmes

Avant Rodez, pour le premier match de la phase retour, le DFCO s'était incliné 2-1 à la maison contre Nîmes. "Affligeant" selon l'entraîneur Patrice Garande. Daniel Congré, touché par le Covid-19, n'y a pas participé, mais selon lui le discours a été entendu : "Il a toujours des mots justes, des mots forts, même peut-être un peu trop par moment mais il sait pourquoi il les dit. Bien entendu, ça nous a forcément piqué. Tout le monde a été conscient que la performance était très moyenne, pour ne pas dire plus. Il y a eu une semaine très studieuse, très sérieuse. On a corrigé ça de très belle manière".

Son 2e but cette saison : "C'est mon objectif maintenant d'en marquer un troisième"

Daniel Congré a mis le DFCO sur les bons rails samedi, en ouvrant le score d'une frappe dans la surface après un contrôle en extension, bien servi sur un coup-franc. "Je suis assez surpris de me retrouver seul. Mon adversaire direct était derrière moi. J'essaye d'enchainer le mieux possible et ça m'a réussi. Tant mieux, ça a bien lancé l'équipe. D'ailleurs, comme contre Niort, c'est Valentin (Jacob) qui me refait une passe décisive. C'est marrant, parce que c'est mon camarade de chambrée en plus (rires). C'est top. Après le voyage compliqué qu'on a eu, qui d'ailleurs soude l'équipe, c'était une très bonne chose".

Dans sa carrière, l'homme aux 490 matchs en Ligue 1 avec Toulouse et Montpellier n'a jamais marqué plus de deux buts. Vers un record personnel cette saison avec Dijon ? "Bien entendu, c'est mon objectif maintenant d'en marquer un troisième. J'avais dit en début de saison que je devais être plus décisif offensivement. J'attends le 3e maintenant".

La suite de la saison : "La priorité c'est d'enchainer des victoires"

En attendant que tous les matchs reportés soient joués, le DFCO se classe 11e de Ligue 2. Qu'espère le capitaine Congré pour la suite de la saison ? "C'est un peu compliqué de se projeter. Là, avant tout, ce qu'on veut faire, c'est une série de victoires ou au moins d'invincibilité, pour remonter dans cette première partie. C'est pour ça que le match de samedi est très important, c'est une semaine très importante. La priorité c'est d'enchainer des victoires, on est capables de le faire, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Pour gagner en qualité de jeu et se rassurer aussi".

Bientôt les retrouvailles avec le Stadium et Toulouse (le 5 février), son club formateur

"C'est toujours particulier de revenir sur ses terres natales et là où j'ai fait mes premiers pas en formation et en professionnel. D'autant plus que ça fait un moment que je ne suis pas allé là-bas, parce que Toulouse était en Ligue 2. Donc ce sera toujours un match particulier".

Le départ de Grégory Coupet, entraîneur des gardiens : "Je le rejoignais dans sa manière de travailler et de faire"

C'est la nouvelle de ce lundi sur la planète DFCO : le départ de l'entraîneur des gardiens Grégory Coupet vers la Ligue 1 et Bordeaux. "Il faisait partie à part entière du staff, il y a beaucoup d'échanges. Greg', je l'appréciais beaucoup, déjà parce que j'ai joué contre lui (rires). C'est un sportif professionnel avec une belle carrière et c'est un compétiteur. Je sais qu'il ne faisait pas de cadeaux aux gardiens de but, c'est un bourreau de travail. Je le rejoignais dans sa manière de travailler et de faire. C'est dommage qu'il parte mais c'est son choix. Surtout en cours de saison. Il a ses propres raisons et je ne vais pas les commenter. C'est un super mec, et je lui souhaite bonne continuation".

Reprise après le Covid : "je n'ai pas encore une forme optimale"

Daniel Congré a fait partie des cinq joueurs touchés par le Covid-19 et absents pour le match contre Nîmes. "Tout va bien, même si je n'ai pas encore une forme optimale. Mais du fait que j'ai enchainé vacances + Covid, donc un manque d'entrainement. Une semaine d'entraînement ne m'a pas suffit pour me retaper entièrement. Forcément ça va de mieux en mieux, et je serai très bien ce weekend".

L'interview "fan ou pas fan"

Les ambiances artificielles dans les stades

"Fan. Même si c'est artificiel, ça créé quand même une ambiance et ça permet de se mettre plus facilement dans le bain. Ça ne ressemble pas à un match amical, au moins il y a une petite ambiance et je trouve que c'est plus sympa".

Le maillot doré du DFCO

"Fan. Je valide totalement. Je le trouve très joli, même si ce ne sont pas les couleurs historiques."

Les déplacements qui se transforment en périples - comme l'a vécu le DFCO pour se rendre à Rodez, avec un avion dérouté à l'aller et au retour, une nuit en plus en Aveyron et des heures de bus

"Pas fan. Même si ça s'est bien terminé, pas fan du tout. Je préfère que ça se passe dans des conditions optimales."

Les contestations des joueurs plus sévèrement punies par les arbitres

"Oui et non. Je trouve que c'est bien parce que ça protège les arbitres, mais il faut aussi un moyen de protéger les joueurs. Je serais pour le micro, carrément, pour dédouaner tout le monde".

La Coupe d'Afrique des nations, qui prive le DFCO de deux joueurs (Sénou Coulibaly et Bruno Ecuele-Manga)

"C'est une très belle compétition, mais qui n'a pas lieu au meilleur moment. Ils feraient mieux de la faire en juin, même si les conditions sont compliquées. Je trouve que ça plombe un peu le sport en général".

Saint-Etienne et Bordeaux qui luttent pour le maintien en Ligue 1 et qui pourraient donc bientôt rejoindre le DFCO en Ligue 2

"Ce serait dommage pour eux. Ce sont deux clubs historiques qui n'ont rien à faire en Ligue 2. Qu'ils restent en Ligue 1, comme ça on les rejoindra dans quelques temps."

Une série Netflix sur la Ligue 2, comme Drive to Survive avec la Formule 1

"Oui pourquoi pas, ça donnerait beaucoup plus de visibilité à la Ligue 2, qui est un championnat très intéressant".

