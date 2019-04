DFCO/Amiens : battre les picards et aller ensuite chercher la 17ème place de la ligue 1

Dijon, France

"Pour moi ce sera un match dure, parmi les plus dures de la saison", mais de quel match parle donc Oussama Haddadi, le défenseur du DFCO ? De la confrontation face à Paris, Lyon, Lille, Marseille ? Non ! Du match à domicile contre Amiens actuel 17ème de la ligue 1 de foot.

Il faut dire qu'à sept journées de la fin de la saison, Dijon pourrait s'offrir un final souriant et sauver sa tête avec un certain panache. Car, oui mathématiquement le DFCO a le droit de rêver à cette 17ème place occupée par l'adversaire du soir : en cas de succès Dijon ne serait plus qu'à 4 points des picards, avec encore six matchs à jouer.

C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses

Seulement voilà, les propos de Oussama Haddadi reviennent en écho, Amiens est bien plus qu'un faire-valoir et du côté dijonnais on évoque une équipe physique, talentueuse et d'une grande efficacité en contre. Et le coach du DFCO d'ajouter sous forme de mise en garde, on n’était pas nul après la défaite face à Nice , on n'est pas devenu les meilleurs après avoir gagné à Lyon, surtout pas.

je les attend au tournant. Antoine Kombouaré

La grande crainte d'Antoine kombouaré : que Dijon n’enchaîne pas, que la solidarité affichée chez les Lyonnais ne se renouvelle pas à Gaston Gérard face à un adversaire moins prestigieux et avec une pression bien plus grande . Alors cette semaine Antoine Kombouaré a prévenu ses joueurs, il ne faut pas se relâcher : "je les attend au tournant", précise t'il aux journalistes en conférence de presse.

Les rouges ont été prévenus, les supporters aussi, quelle que soit l'issue de la rencontre face à Amiens, le maintien se jouera jusqu'à la dernière journée. Alors que Dijon est entré cette semaine dans le top 5 des foires internationales et gastronomiques de France, l’entraîneur dijonnais a bien fait comprendre à tous que c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses.