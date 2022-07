DFCO - ASSE : les supporters stéphanois privés de déplacement à Dijon

Les supporters des Verts seront privés du premier match de la saison en Ligue 2 : ils sont interdits de déplacement à Dijon. La préfecture de Côte-d'Or leur refuse l'accès au stade Gaston-Gérard le 30 juillet, en estimant qu'il "existe un risque avéré de troubles à l’ordre public" à l’occasion de la rencontre DFCO - ASSE.

Risques de trouble à l'ordre public

Dans son arrêté, le préfet de Côte d'or explique que le parcage visiteurs du stade dijonnais sera insuffisant pour accueillir les supporters stéphanois - dont il rappelle les récents débordements des supporters (fumigènes, mortiers, envahissement du terrain). Il relève aussi que, contrairement aux usages, l'ASSE n'a "aucune information sur les modalités de déplacement envisagées par les supporters" puisque leurs "relations avec les dirigeants du club sont particulièrement détériorées".

L'interdiction de ce déplacement est une mauvaise nouvelle de plus pour les supporters stéphanois. Ils ne pourront pas non plus assister aux quatre premiers matches à domicile des Verts. Ces rencontres se dérouleront à huis-clos, sur décision de la LFP, après les incidents contre Auxerre, le 29 mai dernier, lors de la relégation de l'ASSE en Ligue 2.