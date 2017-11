DFCO - Au coeur des rouges : Valentier Rosier parmi les bleuets

Ce jeudi soir, Valentin Rosier a fait ses premiers pas dans l'équipe de France Espoirs, ou presque. Le jeune joueur dijonnais est resté sur le banc de touche d'où il a suivi la victoire des bleuets sur la Bulgarie (3/0).

Une victoire fait la une ce vendredi. Mais pas une victoire en ligue 1 puisque c'est la trêve pendant deux semaines pour cause de rencontres internationales. Avant l'équipe de France qui affronte le Pays de Galles en match amical ce vendredi soir, c'est l'équipe de France espoirs qui jouait ce jeudi soir. Les bleuets ont largement battu la Bulgarie 3 à 0. Un Rouge est au cœur des bleuets. Valentin Rosier, était appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France Espoirs. Mais, comme le précise le DFCO sur son site internet, "il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur la pelouse du Mans" où se déroulait cette rencontre. Valentin Rosier est resté sur le banc de touche.

L’équipe de France espoirs a donc poursuivi son sans faute dans la course à la qualification pour l’Euro 2019 avec 4 victoires en autant de matchs. La Prochaine rencontre les opposera à la Slovénie le 13 novembre à Domzale.

Valentin Rosier qui a pourtant tout d'un grand !

Car comme ses aînés, il a au moins, lui aussi un rituel. C'est bien connu, beaucoup de joueurs ont des "grigris" ou "des portes-bonheurs" qu'ils mettent dans leurs valises lors des déplacements, ou des rituels avant d'aller sur le terrain, pour se donner de la force et du courage. Les joueurs du DFCO ne font pas exception à la règle. Alors Valentin Rosier, que fait il ? La réponse est ici.

Valentin Rosier et ses petites manies d'avant match Copier

Le DFCO est une équipe sympa

Voilà un message qui a au moins le mérite d'être positif. Il est signé par le speaker de la dernière rencontre face à l'OGC Nice, Fabrice Mauro sur tweeter

Je tiens à dire que des joueurs au Président en passant par le staff, l'équipe de Dijon est vraiment très très sympa. — Fabrice Mauro (@FabriceMauro) November 8, 2017

Et puis ça, on ne sait pas si ça fait du bien, mais on connait la date de la 17eme journée de la ligue 1 conforama. Le DFCO ira défier Guingamp sur son terrain le 9 décembre à 20 h.