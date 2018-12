DFCO - Au coeur des Rouges : une arrivée et un départ !

Le club souhaite un joyeux Noel à ses supporter et prépare activement la deuxième partie de saison. Ce sera sans l'international Belge, Laurent Ciman. Son contrat s'arrête ici.

Joyeux Noël !

On va commencer avec l'arrivée. D'accord, ce n'est pas très original en ce 25 décembre puisque c'est celle du Père Noël. Il est passé au DFCO, et il prend même la pose avec deux petits lutins sur le site officiel du club pour souhaiter un joyeux Noël à tous les supporter.

Le milieu de terrain, Florent Balmont aussi vous souhaite un joyeux Noël, sur son compte twitter.

Joyeux Noël à tous...🎅🏻🎅🏻🎄 https://t.co/XyMtu1UxG6 — Florent Balmont (@BalmontFlo) December 24, 2018

Le père Noel a t'il apporté quelque chose ?

Peut être que le bonhomme rouge a le pouvoir d'amener de meilleurs résultats pour l'équipe pour la deuxième partie de saison. Mais, si c'est le cas, c'est un cadeau qu'on découvrira au fur et à mesure des matchs. En revanche, il a remmené dans sa hotte un joueur de l'équipe. Laurent Ciman.

Le défenseur belge ne portera plus le maillot du club pour la reprise, le 31 décembre. C'est désormais officiel puisque le club annonce avoir trouvé un accord pour résilier son contrat de deux ans. Un contrat signé en août dernier.

Le @DFCO_Officiel a trouvé un accord pour la résiliation du contrat de @LaurentCiman23. + d'infos ➡️ https://t.co/nQcsWzURNl



Le défenseur belge ne portera plus le maillot du #DFCO lors de la reprise le 31 décembre.



Bonne chance pour la suite Laurent ! pic.twitter.com/IKyDPAeI4J — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 24, 2018

Laurent Ciman, première victime du mercato ?

Ce n'est pas impossible, même si c'était dans les tuyaux et qu'officiellement, le mercato débute à partir du 1er janvier. Ceci dit, l’entraîneur des Rouges Olivier Dall’Oglio a promis un mercato agité afin de redresser la barre en 2019. Il veut l'arrivée de "joueurs efficaces tout de suite et prêts à s’engager pour la lutte pour le maintien." Et ces joueurs, le club n'ira pas forcément les chercher à l'étranger.

Olivier Dall'Oglio, l’entraîneur du DFCO Copier

Olivier Dall'Oglio a donc du travail pendant la trêve et avant le coup d'envoi officiel du mercato hivernal.

Un rendez-vous en Franche-Comté

Un rendez vous à noter pour ce début d'année 2019, et hors championnat de ligue 1. Les rouges iront jouer à Besançon le 12 janvier à 18h au stade bisontin Léo lagrange face au Racing Besançon.