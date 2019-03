DFCO - Au cœur des Rouges : Encore une semaine chargée pour les internationaux Dijonnais

La trêve internationale se poursuit cette semaine avec toute une série de matches au programme pour les joueurs internationaux du Dijon Football Côte-d'Or, et notamment dès ce lundi pour le gardien de but Islandais Runar Alex Runarsson. Son équipe affronte les Bleus.

Dijon, France

France - Islande

La France affronte l'Islande ce lundi soir en vue des championnats d'Europe de l'année prochaine. Du côté des Bleus, Didier Deschamps devrait reconduire le même onze de départ que vendredi après sa bonne performance en Moldavie (4 -1). Mais, c'est surtout du côté de l'Islande, que ça nous intéresse à Dijon puisque c'est l'équipe du gardien de but du DFCO, Runar Alex Runarsson. Il est d'ailleurs le seul joueur islandais à avoir joué en ligue 1 cette saison.

Runar Alex Runarsson © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Au niveau des statistiques, l'Islande ne part pas vraiment favorite car c'est l'équipe que la France a affrontée le plus souvent sans jamais perdre : 9 victoires au compteur et 4 nuls, et au moins 2 buts français inscrits lors des 4 dernières rencontres face aux Islandais.

France - Corée du Sud

Le jeune Enzo Loiodice joue aussi ce lundi. Le joueur de 18 ans participe aux matches amicaux des Bleuets, l'équipe de France des moins de 20 ans. Après l'Argentine et les Etats Unis, les Bleuets retrouvent la Corée du Sud aujourd'hui. Le match se joue près de Murcia en Espagne.

Corée du Sud - Colombie

En parlant de Corée du Sud, c'est le pays de Kwon Chang-hoon. Lui aussi a rejoint son équipe nationale qui affrontait la Bolivie en match amical. L'attaquant du Dijon Football Côte-d'Or a a joué 88 minutes et son équipe a gagné 1-0, en fin de semaine dernière. Mais ce mardi 26 mars, son équipe retrouve la Colombie.

Kwon Chang-hoon © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

La Coupe Africaine des Nations

On suivra aussi demain, Maroc - Argentine avec Fouad Chafik et Algérie - Tunisie où trois autres joueurs du DFCO sont engagés. Il y a Naïm Sliti, Oussama Haddadi et Mehdi Abeid, dans le cadre de la Coupe Africaine des Nations 2019. Une coupe dont est éliminée en revanche l'équipe nationale d'un autre joueur du DFCO, en l’occurrence, le Cap-Vert de Julio Tavares après son match nul au Lesotho 0 à 0. 0-0, c'est le même score après la rencontre entre le Centrafrique de Cédric Yambéré et la Guinée de Sory Kaba. Les deux Dijonnais étaient titulaires.

Un au revoir

L'ancien joueur de Dijon, Raphael Caceres, 52 matchs joués sous les couleurs du DFCO met un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Raphael Caceres aura inscrit 12 buts pour Dijon. On se souvient notamment de son triplé avec Arles-Avignon à Gaston-Gérard en mai 2013. Il raccroche les crampons à cause de problèmes de santé.

Pour les autres, l'entrainement continue