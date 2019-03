DFCO - Au cœur des Rouges : On souffle dans tous les sens

Fin de trêve internationale, anniversaire, reprise de la ligue 1, on souffle dans tous les sens cette semaine au Dijon Football Côte-d'Or. Et du souffle, il va en falloir pour affronter Nice dimanche au stade Gaston Gérard.

Dijon, France

A Dijon, on commence à sentir venir la brise de Nice ! A moins que ce soit Olivier Delcourt, qui souffle lui aussi, mais sur les bougies d'un gâteau. Le président du DFCO a fêté ce mardi 26 mars ses 52 ans.

Pour le cadeau, l'idée est déjà toute trouvée !

Décrocher une victoire dimanche face à Nice serait sans doute pour le président et pour tout le club, le plus beau des cadeaux. D'ailleurs, l'attaquant des rouges, Benjamin Jeannot l'évoque dans une interview d'avant match sur le site du club puisqu'il dit qu'"il faudra emballer la rencontre" . Il explique aussi que "pendant cette trêve, le coach et son staff ont essayé de changer un peu la routine car nous étions un groupe réduit de seulement 9 joueurs."

Les joueurs internationaux rentrent au bercail !

Le dernier match à l'étranger, c'était ce mardi soir pour trous joueurs de l'équipe, Naïm Sliti, Medhi Abeid... et Oussama Haddadi. La sélection d'Algérie s'est imposée 1 but à 0 à Blida face à la Tunisie.

[#Amical🌍] ALGÉRIE🇩🇿 1-0 🇹🇳TUNISIE



⏱ FIN DU MATCH !



⚽️ Bounedjah



L’Algérie enchaine un 4e match de suite sans défaite !#ALGTUNpic.twitter.com/Mg44jNsUUd — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 26, 2019

Oussama #Haddadi n'est pas sorti en reconnaissance terrain mais on le salue également ! — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 26, 2019

Un match au cours duquel Naïm Sliti a du être remplacé à la 42e minute suite à un coup. "Ça ne semble pas très grave, sûrement sorti par précaution" tweet le Dijon Show.

Après avoir pris un coup, Naïm Sliti est remplacé à la 42e minute. Ça ne semble pas très grave, sûrement sorti par précaution. #DFCO#ALGTUN — Le Dijon Show (@LeDijonShow) March 26, 2019

Un peu de Nostalgie ?

Parmi les autres joueurs maghrébins du Dijon Football Côte-d'Or, il y a aussi le jeune international Marocain, Nayef Aguerd.

Nayef Aguerd © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Le défenseur central de 22 ans a signé au DFCO cette saison et se souvient de son tout premier club de foot, celui de Kénitra, sa ville natale.

Nayef Aguerd se souvient de son premier club de foot Copier

Deux sélections nationales chez les filles

Deux joueuses de l'équipe première en division une féminine sont retenues en sélection(s) nationale(s).

Elise Bussaglia est retenue en équipe de France pour les matchs de préparation face au Japon et au Danemark.

Elise Bussaglia © Maxppp - Nicolas Goisque

Mylène Chavas fait partie des 20 joueuses retenues dans l'équipe de France B pour participer au Tournoi International de La Manga 2019. Les Bleues seront opposées à l'Angleterre le vendredi 5 avril, aux USA le dimanche 7 avril et à la Norvège le mardi 9 avril.