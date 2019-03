DFCO - Au cœur des Rouges : "Tout donner pour ne rien regretter!"

Dijon, France

Clip claque !

"Tout donner pour ne rien regretter". C'est ce qu'annonce l'équipe dijonnaise sur son compte tweeter à la veille de la reprise du championnat de ligue 1 et la réception de l'OGN Nice dimanche à 15h au stade Gaston Gérard. On peut le découvrir dans un petit clip pour annoncer cette 30e journée de championnat. Et tout donner, on peut dire que ceux qui ont réalisé la musique de ce clip, ils l'ont déjà fait ! Ça déménage !

"Ne jamais rien lâcher et tout donner pour ne rien regretter" 🔴⚫️#DFCOOGCNpic.twitter.com/Gab60apO3X — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 27, 2019

Un joueur au top !

Le jeune Enzo Loiodice faisait partie des bleuets, l'équipe de France des moins de 20 ans, qui a battu la Corée du Sud 3 buts à 1 lundi en Espagne.

On peut dire qu'il a tapé dans l’œil du site espagnol Football prospector qui écrit à propos de Loidice: "Technique impeccable, vision du jeu, élégance et travail défensif, notez bien son nom ». C'est en effet élogieux.

« Enzo #Loiodice, le milieu de terrain du @DFCO_Officiel a de nouveau offert un vrai récital avec l’équipe de France U20 hier face à la Corée du Sud.



Technique impeccable, vision du jeu, élégance et travail défensif, notez bien son nom »#DFCO#Dijonhttps://t.co/DuPRGwHmIN — Kevin Blondin (@Kevin_Blondin) March 27, 2019

Imaginez Enzo Loiodice il va être titulaire à la Coupe du Monde u20 au mois de mai en Pologne mais Kombouaré ne le fait pas jouer. J’ai mal à mon DFCO. — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) March 27, 2019

Ceci dit Naim Sliti aussi eu à son moment de gloire, vendredi dernier quand la Tunisie a battu l'Eswatini pour la coupe d'Afrique. Score final 4 à 0 pour la Tunisie, dont un but de Sliti à la 58e minute.

Tunisie - eSwatini : Le but de Naïm Sliti. pic.twitter.com/OwWVAsO9yP — Nizar Jelassi (@Nizar_TF) March 22, 2019

C'est Thomas Jobard, fan absolu du DFCO et fondateur du blog Dijon Show qui a retweeté cet extrait.

Thomas Jobard qui a une idole passée par Dijon. Laquelle ? Ecoutez !

Probable victoire ?

La Ligue 1 reprend donc ce weekend avec la réception de Nice. Les probabilités de victoires sont avec les rouges comme on peut le voir sur le site internet de l'OGC Nice

Des probabilités dues en partie au résultat du match aller et la victoire dijonnaise 4 buts à 0? Voici la vidéo résumé de ce match du début de saison.

L'autre gros rendez vous du week-end, c'est en division une féminine. Les filles du DFCO se déplace sur la pelouse du Paris FC samedi.