DFCO - Au cœur des Rouges :

Le club du DFCO vous offre toujours deux places pour la toute dernière rencontre de championnat ce weekend face à Toulouse, deux places VIP avec accès aux vestiaires, au bord de la pelouse, à la zone mixte et à la conférence de presse. L'opération est d'ailleurs baptisée "au cœur des rouges"... de la à dire que le DFCO a pensé à France Bleu Bourgogne en lui donnant son nom, il n'y a qu'un pas !

Il vous reste quelques heures pour remporter 2 places "Au Coeur des Rouges" pour #DFCO - Toulouse (accès vestiaires, bord pelouse pendant l'échauffement, zone mixte et conférence de presse en fin de match + places VIP)



Tentez votre chance ➡️ https://t.co/cUIe7ZPw62pic.twitter.com/GUuRBEW7dj — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 20, 2019

Le dernier pas vendredi soir face à Toulouse !

Et si jamais Dijon arrivait à passer devant Caen et à finir 18e de la Ligue 1, qui le club affronterait-il en match de barrage ? On aura un début de réponse ce mardi soir : le Paris FC reçoit Lens en match de pré-barrage. Le gagnant, affrontera le troisième de Ligue 2, c'est-à-dire Troyes. Le gagnant de tout cela affrontera la 18e de Ligue 1, et on espère que ce sera Dijon évidemment.

Loiodice, fan de Juni

Tiens ce matin on va entendre à nouveau Enzo Loiodice : le jeune milieu de terrain dijonnais, qui va jouer la coupe du monde des moins de 20 ans d'ici quelques jours en Pologne avec l'équipe de France.

En train de faire un visuel pour un crack qui va jouer la Coupe du Monde u20. 👀#DFCOpic.twitter.com/fy9NrysH1e — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) May 20, 2019

Juste avant cela on lui a demandé de nous parler d'une de ses idoles, un homme qui fait l'actualité en ce moment, puisqu'il s'agit de l'ancien meneur de jeu lyonnais Juninho, qui va entraîner l'OL la saison prochaine.

Copier

Dall'Oglio, l'embarras du choix

On a aussi des nouvelles d'Olivier Dall'Oglio ce matin : ce n'est pas une surprise, l'ancien coach des Rouges intéresse plusieurs clubs, de Ligue 1 comme de Ligue 2. Depuis son éviction surprise au 31 décembre 2018, le Gardois prend le temps de regarder les offres. D'après nos confrères de l'Equipe, il a été approché par plusieurs formations, à commencer par Brest, qui évoluera en Ligue 1 l'an prochain, ou encore Nancy, club de Ligue 2.

Mais s'il le souhaitait, il pourrait aussi quitter la France des clubs du golfes persique sont intéressés par son profil, tout comme des fédérations de foot africain. Olivier Dall'Oglio sélectionneur d'une nation africaine, comme tant d'autres entraîneurs français avant lui, c'est tout à fait possible, même si a priori sa volonté, c'est de rester en France.