DFCO - Au cœur des Rouges : à chacun son idole !

Le DFCO a beau se retrouver en mauvaise posture avant la dernière ligne droite du championnat, ses joueurs restent des idoles pour les plus jeunes footballeurs en Côte-d'Or. Témoignages.

Les joueurs du DFCO en mode détente

En marge de leur séance d'entraînement au stade des Poussots mardi, les Rouges ont reçu la visite des pensionnaires du club de Saint-Apollinaire, et ils se sont donc prêtés au jeu de la dédicace, comme en témoignent quelques photos sur les réseaux sociaux. Preuve que le soutien des fans est toujours là malgré les mauvais résultats.

A chacun son idole du DFCO !

Tiens d'aillleurs, qui sont les joueurs dijonnais qui inspirent le plus nos jeunes footballeurs côte-d'oriens ? Réponse ce matin de Sacha, Antoine-Charles, Philippine et Lino, ils ont entre 8 et 14 ans.

Des places, des place, et encore des places !

Ce mercredi matin dans le cœur des Rouges, vous avez de la place ! De la place pour aller supporters nos petits rouges dans les prochains jours et prochaines semaines. Notez bien d'abord cette info : il ne reste que 1.500 places pour assister au match entre le DFCO et Saint-Etienne vendredi au stade Gaston-Gérard (19h).

Et ce n'est pas tout ! A partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, le club met en vente 300 places à 5€ pour le quart de finale de la coupe de France entre Dijon et le Paris-Saint-Germain. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça se passe en boutique, au stade Gaston-Gérard.