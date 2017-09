DFCO - Au cœur des Rouges : à Lyon comme à domicile ?

C'est parti, on se met doucement dans l'ambiance du Groupama stadium. C'est le joli nom sponsorisé donné à l'enceinte de l'Olympique Lyonnais. Très joli stade d'ailleurs, mais où les supporters lyonnais semblent en colère, souhaitant même pour certain la défaite de leur équipe face au DFCO samedi.

C'est une bien étrange ambiance qui règne au sein de l'Olympique Lyonnais. Malgré la jeunesse de l'effectif, le mercato lyonnais est encore une réussite, et le début de championnat plutôt prometteur, on l'a vu encore la semaine dernière, où Lyon a fait mieux que résister face au grand Paris-Saint-Germain. Pourtant, les fans lyonnais sont très remontés, et souhaiteraient même pour certains voir le DFCO s'imposer ce samedi soir.

Sur Twitter, on a d'abord Jules qui dit les choses clairement : "s'il vous plaît, explosez-nous, salement, très salement. On n'en peut plus". Lucas y va aussi de son commentaire : "quand vous allez nous mettre 2-0 au Groupama Stadium, ça va être splendide".

L'entraîneur dans le viseur

En réalité, les fans lyonnais n'ont rien contre leurs joueurs, ils en ont plutôt après leur entraîneur Bruno Génésio. Toujours sur Twitter, Domnou résume le sentiment : "amis dijonnais, aidez-nous à faire virer notre clown de coach mettez nous une branlée."

Et puis plus globalement, on a le sentiment que les Lyonnais en ont marre d'être un club mal-aimé en France. "le DFCO, c'est la seule équipe de ligue 1 qu'on ne se soit pas encore mise à dos", commente encore un supporter de l'OL.

En tout cas les Dijonnais eux, sont bien loin de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est faire douter Lyon, le plus possible, et pourquoi pas revenir avec un bon résultat. L'avantage, a priori, c'est que le stade sera acquis à leur cause.

Olivier Dall'Oglio pas surpris par le marché noir

Lors de la conférence de presse d'avant match ce jeudi, le coach dijonnais a commenté ces histoires de marché noir au stade Gaston-Gérard. Le club a d'ores et déjà mis en garde les supporters qui envisageraient de revendre des places pour DFCO-PSG le 14 octobre. C'est interdit par la loi et le DFCO portera plainte systématiquement. Mais bon Olivier Dall'oglio lui, ça ne le surprend pas du tout.