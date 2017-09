DFCO - Au cœur des Rouges : "on a un peu les boules"

C'est par ces mots que l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio a accueilli la nouvelle défaite de son DFCO samedi soir face à Saint-Etienne 1 à 0.

Dans ces mots, il faut entendre la frustration de tout un groupe, auteur d'un bon match, plombé par ... monsieur l'arbitre !

Erreur d'arbitrage... encore

Parce que c'est un penalty totalement imaginaire qui a permis aux Verts de s'en sortir à Gaston-Gérard, et si on peut regretter à nouveau le manque d'efficacité dijonnais devant les buts, on peut aussi être en colère de voir un point s'échapper à cause d'une grossière erreur de jugement.

Olivier Dall'Oglio et ses joueurs ont bien du mal à digérer le penalty concédé... la roue tourne va tourner comme dirait l'autre... #DFCOpic.twitter.com/3thZ05pUXG — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 16, 2017

"Ça va finir par payer"

C'est ce que nous dit le président Olivier Delcourt sur Twitter, et on est prêts à le croire. Le problème reste encore et toujours la tendresse, l'inexpérience de l'équipe dijonnaise. D'ailleurs Olivier Dall'Oglio le dit à demi-mots sur le site du DFCO : "iI faut qu’on grandisse vite, on aura peut-être un peu plus de respect." Ce serait d'ailleurs très bien de grandir d'ici samedi face à l'Olympique Lyonnais.

Tous frustrés de ce résultat injuste mais confiant pour la suite. Félicitations à nos joueurs , ça va finir par payer ! #DFCO ⚽️🔴❤️ — DELCOURT Olivier (@odelcourt26) September 17, 2017

Des joueurs en retrait

En tout cas au fil des matches, on commence à voir clairement quels joueurs font partie des plans cette saison, et ceux qui risquent de ronger leur frein. C'est le cas du Hongrois Adam Lang et du Suisse Vincent Rufli, qui n'ont pas trouvé de porte de sortie cet été. Mais si le mercato est fermé en France, d'autres marchés étrangers restent ouverts. Le coach dijonnais le sait.

Olivier Dall'Oglio sur l'avenir d'Adam Lang et Vincent Rüfli Copier

L'ambiance de Gaston-Gérard en question

On ne va pas se le cacher,, le public dijonnais n'est pas le plus chaud de France, loin s'en faut. Et c'est vrai que samedi soir à nouveau les supporters des Verts présents dans le stade ont fait beaucoup plus de bruit que les locaux, ils paieront certes une amende à cause des fumigènes, mais au moins on les a bien vus et entendus.