DFCO - Au cœur des Rouges : après le naufrage, le sauvetage ?

Le DFCO a été en dessous de tout ce samedi sur la pelouse de Guingamp. Après cette lourde défaite (4-0), Olivier Dall'Oglio n'est pas tendre avec ses joueurs et attend un sursaut, dimanche face à Nancy, qui s'annonce comme le match de l'année.

Clin d'oeil

Présidentielle oblige, même le monde du foot a remarqué la victoire d'Emmanuel Macron ce dimanche soir. Un tweet retient notre attention ce matin, celui de Spido, qui rêve d'un autre président...

Il y a erreur, c'est @BaptisteReynet qui est élu président de la république ! Felicitation a lui #DFCO #Presidentielle2017 pic.twitter.com/ya22ib06Zj — Spido39 (@Spido39) May 7, 2017

Stress, quand tu nous tiens

Oui c'est Thibault qui résume l'atmosphère irrespirable qui règne à Dijon ce matin sur Twitter.. "Le stress de la rencontre face à Nancy est déjà là" dit-il. Et c'est tout à fait vrai parce qu'au terme de cette 36e journée, le DFCO est de retour dans la zone rouge de la Ligue 1, 18e juste devant l'AS Nancy Lorraine, son prochain adversaire dimanche soir. En gros : une victoire face aux Lorrains, et les Dijonnais seront au minimum barragistes. En revanche une défaite signifierait quasiment la relégation.

@CanalFootClub dijon nancy le stress est deja la allez @DFCO_Officiel — thibault chaudouet (@AntheaZ_21) May 7, 2017

Faire beaucoup, BEAUCOUP mieux

Le DFCO n'y était pas samedi à Guingamp, une équipe-fantôme qui a pris l'eau de toutes parts, pour une défaite 4 à 0 très douloureuse. Elle nous vaut d'ailleurs quelques mots inhabituellement sévères de la part de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio : "On a oublié les fondamentaux : pertes de duels, pas de rigueur dans les replacementsÇa nous pète à la gueule (...) Je me sens ridicule par rapport à ce résultat. On a tout oublié. C’est inadmissible à ce moment de la saison." Pas content le Gardois.

Barragiste, une place fragile

Cette 18e place occupée par le DFCO, elle est un peu particulière cette saison parce que pour la première fois, elle va donner lieu à un match de barrage face au troisième de la Ligue 2. Explications avec le journaliste sportif Alexis Billebaut du quotidien L'Equipe.

Le journaliste Alexis Billebault sur les barrages en Ligue 1 Copier

LE DFCO Féminin en route vers l'exploit

Elles ont battu le leader de la division 2, Val d'Orge. Victoire 2 buts à un qui leur permet de revenir à un petit point de leur adveraire du jour.. et pourquoi pas de croire à une montée en première division. Bravo les filles !