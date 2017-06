DFCO - Au cœur des Rouges : au boulot, les gars !

Ça y est, ils sont de retour ! Les joueurs du DFCO reprennent le chemin de l'entraînement ce mercredi au stade des Poussots. Le compte à rebours est lancé : J-38 avant le début de la saison 2017/2018.

Le groupe professionnel reprend l'entraînement. Voilà qui laisse cinq semaines de préparation, avec deux stages et plusieurs matches amicaux prévus, donc le premier dès le 8 juillet face à Nancy.

Bonne reprise à nos pros aujourd'hui 🔴⚪️ reprise dans 4 semaines au Centre 💪🏽⚽️ @DFCO_Officiel — dinane⚡️ (@DinsAlex) June 28, 2017

Baptiste Reynet reste dans l'effectif... pour l'instant

Après une négociation tendue avec le club de Montpellier, le transfert du gardien dijonnais est finalement tombé à l'eau. Lassés d'attendre une réponse d'Olivier Delcourt, les dirigeants héraultais sont finalement passés à autre chose, ils viennent d'ailleurs d'officialiser la venue de Benjamin Lecomte, en provenance de Lorient. Une histoire qui se termine de manière à peu près courtoise même si côté montpelliérain, on regrette l'attitude du club dijonnais.

En tout cas au milieu de la mêlée, il y a notre Baptiste national, qui avait vraiment envie d'aller voir du pays. Pour lui c'est retour à la case départ.

Baptiste mérite bien mieux que Montpellier. Si Marseille n'arrive pas à faire revenir Mandanda, possible qu'ils s'intéressent à lui. — L'année du DFCO (@Gus21DFCO) June 28, 2017

Chang-Hoon Kwon doit encore faire ses preuves

Ce mercredi matin on parle mercato, mais mercato d'hiver, avec un retour sur l'arrivée du sud-coréen Chang-Hoon Kwon. Il est arrivé tout auréolé de son statut de grand espoir pour le DFCO. Depuis, le soufflé est un peu retombé. Il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas marqué, ni offert de passe décisive. Mais notre ami Chang-Hoon doit s'adapter. Il commence à comprendre le français, à apprécier sa nouvelle vie. Olivier Dall'Oglio compte donc sur lui et ses qualités pour la suite.

Cédric Yambéré, en route vers le DFCO ?

Selon plusieurs médias, dont l'Equipe, le grand défenseur central de 27 ans (1m92) franco-centrafricain, propriété des Girondins de Bordeaux, serait sur le point de signer à Dijon. Information pas encore confirmée par le DFCO.

Le défenseur @girondins Cedric Yambere va être transféré à @DFCO_Officiel (contrat de 2 ans) ! pic.twitter.com/kymSii2OXe — Girondinfos (@Girondinfos) June 27, 2017

Des nouvelles de Florent Balmont

Le milieu de terrain fait un petit bilan de sa première année dijonnaise avec nos confrères de l'Equipe. Une année merveilleuse selon lui, il ne regrette rien, sa famille s'est parfaitement adaptée. Quant à la saison à venir, il estime que Petit à petit, le club construit ses fondations pour rester durablement en L1. On a maintenant dit-il un noyau de joueurs qui ont connu l'expérience de cette division et c'est un plus.