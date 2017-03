DFCO - Au cœur des Rouges : Baptiste Reynet bientôt au Barça ?

Le gardien de but dijonnais, auteur d'une magnifique saison avec le DFCO, figure dans une équipe type un peu décalée publiée par le site de paris en ligne Winamax.

Dans au cœur des Rouges ce mercredi, on aime donc l'équipe type du FC Barcelone concoctée avec humour par Winamax. Le site imagine à quoi devrait ressembler l'équipe catalane pour pouvoir refaire ses quatre buts de retard face au PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Et devinez qui figure dans cette équipe ? Baptiste Reynet évidemment, objectivement le meilleur gardien de Ligue 1 cette année. Précisons que dans cette équipe, il y a aussi Harry Potter à l'aile, le magicien blanc Gandalf en meneur de jeu, et Jésus en personne en attaque...

L'équipe probable du FC Barcelone pour créer l'exploit. Il va vraiment falloir un miracle. #FCBPSG pic.twitter.com/Ehze5ij2rj — WinamaxSport (@WinamaxSport) March 7, 2017

Les supporters voient le DFCO s'imposer à Rennes

Tiens si on se faisait un petit sondage pour le match entre Rennes et DFCO ? Le tout nouveau compte Twitter Sondages & Pronos a demandé aux fans de se mouiller pour le match de samedi. Résultat pour l'instant : 54% de twittos prédisent la victoire du DFCO, 38% le Stade Rennais, et 8% un match nul.

Journée des droits des femmes, journée de Tatiana Solanet

C'est la journée de la femme, et un fan du DFCO en a profité pour réparer une lourde erreur. La nouvelle recrue du DFCO féminin Tatiana Solanet n'avait pas encore de fiche Wikipédia, eh bien c'est désormais chose faite grâce à Eliseo. L'occasion de tout connaître ou presque de la talentueuse bisontine, déjà auteure de deux buts en quatre matches avec Dijon.

Dall'Oglio, le Thierry Gilardi du Gard

Du talent, il y en a à revendre dans les effectifs dijonnais. Et parfois même des talents cachés. Vous ne le savez peut-être pas si vous n'écoutez pas France Bleu Gard Lozère, mais notre ami Olivier, élu meilleur entraîneur de ligue 2 l'an dernier, a aussi joué les commentateurs sportifs pour nos amis gardois.

Olivier Dall'Oglio évoque son passé de consultant foot à France Bleu Partager le son sur : Copier

OM-DFCO le 1er avril

On termine avec des nouvelles de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le DFCO. Elle aura lieu le 1er avril prochain à 17h, en match décalé donc de la 31e journée.