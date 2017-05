DFCO - Au Cœur des Rouges : Baptiste Reynet est au top !

Au cœur des rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO avec un coup de chapeau à Baptiste Reynet qui vient de remporter le trophée de Dijonnais de l'année.

Baptiste Reynet vient de remporter le trophée de Dijonnais de l'année. Ce titre lui a été décerné grâce aux votes des supporters du DFCO. Il faut dire que le gardien de but a réalisé une saison remarquable. Le club estime même qu'il a été "décisif à plusieurs reprises et qu'il est devenu un véritable pilier de son équipe". Au niveau des votes, en tout cas, il n'y a pas photo puisque il a récolté 63 % des suffrages ! En comparaison, Mehdi Abeid est très loin derrière avec 9,5 % . Bravo à lui !

Et toujours dans les messages personnels, on souhaite un bon anniversaire à Pierre Lees Melou. Ce que n'a pas manqué de faire Dijon Capitales sur les réseaux sociaux avec un tweet qui le remercie pour tout ses buts et qui lui offre un petit montage photo.

Joyeux Anniversaire @PMelou 🎂😊

Merci pour tous tes buts avec Dijon cette saison en L1

Un petit montage photo pour toi ...#dfco pic.twitter.com/d6QBtkLc30 — Dijon Capitale (@dijon_fco21) May 25, 2017

On se sait pas si Pierre Lees Melou fera encore partie des effectifs puisque l'équipe va sans doute être remodelée d'ici le coup d'envoi de la prochaine saison. C'est parti pour la grande période du Mercato. On sait que le club cherche au moins quatre renforts notamment pour remplacer notamment Jordan Lotiès et Yohann Riviere qui sont sur le départ.Mais il y a aussi des convoitises extérieures sur Pierre lees Melou ou Mehdi Abeid. Ce n'est donc pas une période de tout repos pour le staff du DFCO. Voilà en tout cas un compliment qui l'aidera peut etre dans sa tache. Il est signé Garbis.

@dijon_fco21 @odelcourt26 @PMelou Sont forts les recruteurs du dfco quand mm...Diony, Lees-Melou ,sacrés pioches pendant que Ds certains clubs on rate Coman ... — Garbis (@garbis77176) May 25, 2017

En tout cas, depuis le milieu de semaine, les joueurs sont partis en vacances et dans le staff du club là aussi , il y aura un peu de repos bien mérité avant le reprise de l'entrainement prévue le 28 juin prochain. Pas de congés pour la cellule de recrutement, mais l’entraîneur Olivier Dall'oglio et son adjoint Stéphane Jobard vont bénéficier de quatre semaines de coupure, en alternance. Voici les précisions de Stéphane Jobard, l'entraîneur adjoint du DFCO.

Et si les filles rejoignaient aussi l'élite ?

Les dijonnaises sont en lice pour la montée en division 1. Les joueuses de Sandrine Mathivet descendent au Puy ce dimanche, la lanterne rouge du championnat. Mais on suivra aussi la rencontre qui opposera Val d’Orge à Toulouse. Les deux équipes n’ont qu’un petit point d’écart, le suspense reste donc entier !