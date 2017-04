DFCO - Au coeur des Rouges : Baptiste Reynet Président !

Dans au cœur des rouges ce mardi matin, on va peut-être chambouler toute la campagne présidentielle, parce qu'on a peut-être un nouveau candidat déclaré, au sein de l'effectif du DFCO.

© Getty

Ce candidat, c'est le gardien de but Baptiste Reynet, interpellé sur Twitter par le compte officiel du Club. "Monsieur Baptiste Reynet, que prévoit votre programme pour réduire le chômage ? ". Réponse de l'intéressé : "Mon programme prévoit en priorité de se maintenir en Ligue 1". Car explique-t-il, "avec la nouvelle tribune de Gaston-Gérard, nous aurons besoin de plus de personnel pour accueillir du monde !" Voilà une mesure économique de bon sens.

En plus de ça on a déjà une affiche de campagne qui va bien et un slogan qui pète : "Pour une France qui est un rempart aux frappes des adversaires." Une affiche bien réelle, accrochée dans les rues de Dijon à la place d'un candidat à la présidentielle.

L'affiche collée dans les rues de Dijon - Allez Dijon

"On ne prend pas de valises"

EN tout cas le DFCO n'est pas encore en Ligue 2. La situation est délicate, oui, mais il y a des gages d'espoir. Il ne manque pas grand chose à Dijon pour se hisser au niveau de la Ligue 1 estime son entraîneur Olivier Dall'Oglio.

L'actualité du foot, c'est aussi et malheureusement les violences du weekend à Bastia

Des supporters qui descendent sur le terrain pour s'en prendre physiquement aux joueurs adverses, ce n'est pas une première pour le club corse. Nos confrères de l'Equipe rappellent ainsi les scènes vécues en 1989, lors d'un match de Division 2 face à Dijon. l'arbitre et des joueurs dijonnais avaient été frappés par des spectateurs. Bastia avait ensuite joué trois rencontres sur terrain neutre.