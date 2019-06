DFCO - Au coeur des Rouges : l'heure du bilan a sonné

C'est une certitude : il va falloir se pencher rapidement sur la saison prochaine pour les dirigeants du DFCO : on en parlait avec le président Olivier Delcourt lundi, l'urgence est au bilan de cet exercice 2018/2019, pour voir un peu ce qui a fait défaut, pour ne pas avoir à stresser une nouvelle fois jusqu'à la dernière minute du dernier match en mai 2020.

Impressions contraires

Ce bilan, il sera fait dans les prochains jours, avec évidemment la volonté de reconstruire un groupe compétitif pour l'année prochaine, en Ligue 1. Avec Antoine Kombouaré, ou pas ? C'est précisément ce que nous annonçait Olivier Delcourt, ce sont ses mots :

Voilà pour la version officielle : mais du côté des joueurs on a un sentiment un peu plus partagé sur l'avenir dijonnais d'Antoine Kombouaré. A l'image de Bobby Allain, le deuxième gardien du DFCO, exemplaire tout au long de cette année pour remplacer Alex Runarsson, c'est lui qui était sur le terrain dimanche soir pour la victoire face à Lens. Bobby Allain invité de RMC sports ce lundi soir, dans l'émission le Vestiaire de Franck Leboeuf. Or il raconte que l'entraîneur est resté à l'écart de ses joueurs au moment de la victoire face à Lens. Qu'il lui a souhaité "bonne chance pour l'avenir", semblant ne pas se projeter à Dijon.

Allain reproche à AK son manque de clarté et de comm. dans la hiérarchie des gardiens et pense qu'il va partir. Lorsque tout le club (joueurs, Président...) fêtait le maintien dans le vestiaire après le match, AK et son staff étaient dans une autre pièce, à l'écart... — Mr Mousline (@MrMousline) June 3, 2019

📺 #LeVestiaire – RMC Sport 1



💬 « Il y a eu une semaine de trêve internationale, et un changement complet d’attitude… »



Bobby Allain revient sur la saison difficile de Dijon, et sur les petits clans qui se sont créé dans le vestiaire… pic.twitter.com/H7B0O4BAQw — RMC Sport (@RMCsport) June 3, 2019

Bizarre... En tout cas on devrait en savoir plus assez rapidement sans doute sur Antoine Kombouaré et sa volonté ou non de rester à Dijon.

Allain et Balmont veulent rester, Haddadi s'en va

Alors Bobby Allain a envie de rester, il le dit clairement à son président, on sait aussi que l'ancien Florent Balmont va rempiler pour un an. Mais dans le même temps de nombreux joueurs recrutés l'été dernier n'ont pas beaucoup joué, d'autres regardent déjà ailleurs, à l'image d'Oussama Haddadi, le défenseur tunisien, annoncé en Arabie Saoudite. A qui le tour ? Le mercato est lancé à Dijon.

Les U20 en huitièmes de finale

Un mot enfin de la coupe du monde des moins de 20 ans, avec notre représentant du DFCO Enzo Loiodice. Après un parcours sans faute en phase de poules, trois matches, trois victoires, les petits bleus jouent ce mardi soir leur 8e de finale face aux Etats Unis. c'est à 17h30.