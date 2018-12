DFCO - Au cœur des Rouges : Bobby l'Ecossais

Pour terminer cette année 2018, on a choisi de vous parler de Bobby Allain, un joueur assez discret à Dijon. Et pourtant, il gagne à être connu !

Bobby Allain, c'est la doublure d'Alex Runarssonn dans les buts du DFCO. On parle peu de lui, forcément, parce qu'il est remplaçant, mais, il commence à se faire un nom : il a profité de ses quelques titularisations pour sortir des parades assez impressionnantes ces dernières semaines. Vous pouvez le constater d'ailleurs avec une belle rétrospective préparée par le club en vidéo sur les réseaux sociaux.

🤶🎁Nos deux gardiens se sont illustrés durant cette première partie de saison en championnat. Retrouvez une sélection de leur plus belles parades.🙌#TeamDFCOpic.twitter.com/NPAjBrIEhl — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 30, 2018

Bobby le Scottish

Et pourquoi on parle de lui alors ? Eh bien parce qu'il a accordé un long entretien à nos confrères de So Foot ce weekend. On y apprend beaucoup de choses à son propos : d'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, Bobby est Franco-Ecossais, une partie de sa famille y habite, sa mère est Ecossaise, il parle parfaitement l'Anglais et supporte le Celtic de Glasgow plus que toute autre équipe au monde.

Aujourd'hui, c'est jour de Old Firm, le derby de Glasgow... L'occasion de prendre des nouvelles de Bobby Allain, le gardien du @DFCO_Officiel, qui est franco-écossais ! ⚽️😍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍀



"J'ai déjà pensé à me marier en kilt !"https://t.co/2LgBmk8rVKpic.twitter.com/cX3DtTP2cG — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) December 29, 2018

Il rêve de jouer pour l'Ecosse, il a même fait une partie de sa formation à Clyde, à Glasgow, grâce dit-il au réseau de son oncle, homme politique en cheville avec l'un des actionnaires du club. Mais ce n'est pas tout : dans cet entretien, Bobby Allain raconte aussi comment ses parents, tous les deux malentendants, se sont rencontrés il y a de nombreuses années. C'était lors d'une visite de la basilique de Vézelay, en Bourgogne ; comment il a donc appris le langage des signes, tout comme ses frères et sœurs, pour échanger avec son papa et sa maman. On apprend enfin que sa maman l'a appelé Bobby en hommage au personnage de Bobby Ewing dans Dallas, et enfin qu'il se verrait bien se marier en kilt, si un jour il devait se marier !

