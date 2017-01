DFCO - Au Cœur des Rouges : bon anniversaire Marvin Martin !

Au Cœur des Rouges, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du DFCO, souhaite un bon anniversaire à Marvin Martin de retour sur les terrains.

© Radio France -

Non seulement Marvin Martin a fait une entrée remarquée au sein du groupe samedi dernier après de longues semaines d'absence, c'était à l'occasion des 32 eme de finale de la coupe de France contre Louhans Cuiseaux, mais on parle aussi beaucoup de lui sur tweeter parce que Marvin Martin fêtait son anniversaire ce mardi. Il est né le 10 janvier 1988. Le milieu de terrain du DFCO vient donc d'avoir 29 ans. Plusieurs messages lui sont directement adressés pour lui souhaiter un bon anniversaire.

Le DFCO va devoir se passer en revanche de deux de ses joueurs.

Le club est en effet Privé de Chafik et Abeid pendant tout le mois de janvier. Ils sont partis participer à la CAN, la coupe d'Afrique des Nations. L’Algérie a débuté sa préparation par une victoire contre la Mauritanie samedi. Le dijonnais Mehdi Abeid, était titulaire et les deux équipes se rencontrent une seconde fois ce mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger.

Ses absences vont elles pousser le DFCO à se renforcer pendant le mercato hivernal ?

Pour l'instant il n'y a rien d'officiel mais selon K League France. le DFCO aurait fait une nouvelle offre pour Kwon Chang-hoon : Le footballeur international sud-coréen évolue au poste de milieu de terrain au Suwon Samsung Bluewings. Selon K League France, le club lui aurait proposé un million + clause de rachat.

Votre club, le @DFCO_Officiel, aurait fait une nouvelle offre pour Kwon Chang-hoon : 1M + clause de rachat. Wait and see. — K League France (@KLeagueFr) January 10, 2017

Etre footballeur professionnel, c'est bien, mais ce n'est pas donné à tout le monde !

C'est pourquoi nous avons demandé à l'attaquant Yohann Rivière quel métier il aurait aimé exercer s'il n'avait pas été footballeur professionnel?

Un autre métier pour Yohann Rivière? Partager le son sur : Copier

Yphann Rivière en pleine action © Maxppp - PASCAL PROUST

© Radio France -

Heureusement pour nous, Yohann Rivière est bien footballeur professionnel et comme le reste du groupe, il a rendez vous pour un entrainement ce matin à 10H30 aux Poussots avant le déplacement du DFCO samedi à Montpellier.