DFCO - Au coeur des Rouges : Bravo le Flo !

Florent Balmont, 39 ans et désormais 500 matches au compteur en Ligue 1, s'apprête à entrer dans un cercle très fermé : celui des 20 joueurs les plus capés en championnat de France.

Au-delà du symbole, il faut bien se rendre compte de ce que tout cela signifie pour un sportif de haut niveau : entre Lyon en 2002, Lille puis Dijon, cela fait 17 ans que le Florent Balmont mutliplie les sacrifices pour rester au top physiquement, 17 ans qu'il vit une vie - sans doute - très saine, de corps, et d'esprit, et rien que pour cela son parcours est admirable.

Un paquet de joueurs très talentueux n'ont pas eu cette longévité, lui n'a sans doute pas le talent technique des plus grands, mais il a cette qualité assez exceptionnelle, de ne jamais rien lâcher, on l'a vu l'an dernier encore avec sa grave blessure au genou. Il a tout donné pour revenir au plus vite auprès de ses coéquipiers. Un joueur doublé d'un grand compétiteur, on l'a encore vu samedi soir : fautif sur le corner qui fofre le but aux Alsaciens, il s'en est voulu jusqu'au but libérateur de Kwon Chang-Hoon. Il a d'ailleurs chaudement remercié ses coéquipiers pour cette victoire dans les vestiaires, dans un discours pour le moins fédérateur pour la fin de saison.

Valentin Rosier sur la Côte-d'Azur pour sa rééducation

Grâce à l'application Instagram, on sait également que notre défenseur du DFCO poursuit sa rééducation, à la cool, dans un hôtel sur la Côte-d'Azur, à Saint Raphael. Quatre semaines de rééducation dont il espère "revenir plus fort", en pensant aussi à ses coéquipiers : "je serai de tout cœur avec mon club, même étant loin."

Grizou à Mâcon

On sait que c'est loin, que ça n'a rien à voir avec Dijon, mais on vous le dit quand même : le champion du monde Antoine Griezmann, Bourguignon de naissance, sera à Mâcon le 25 mai prochain, en séance de dédicaces réservée aux enfants de 7 à 14 ans. Donc si vous avez à la maison une fille ou un fils fan de Grizou, c'est peut-être le moment.